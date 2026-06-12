Conoce la guía completa para ver en vivo y en directo el partido entre Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026.

La actividad del Mundial 2026 continúa este viernes 12 de junio con el enfrentamiento entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por la primera jornada del Grupo B. El encuentro marcará el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo y puede resultar clave en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

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El partido entre Canadá vs. Bosnia y Herzegovina se disputará en el Estadio Toronto, donde el conjunto local intentará aprovechar su condición de estar en casa para comenzar el Mundial 2026 con una victoria ante un plantel europeo fuerte, físico y potente que busca dar la sorpresa.

Canadá llega con grandes expectativas luego de su crecimiento en los últimos años y tendrá la presión de sumar tres puntos en casa. Por su parte, Bosnia y Herzegovina intentará hacerse fuerte desde el orden táctico para complicar a uno de los anfitriones del Mundial.

El partido se jugará desde las 2:00 PM de Perú, 3:00 PM de Canadá, 3:00 PM ET de Estados Unidos, 1:00 PM de México y 9:00 PM de Bosnia y Herzegovina, en uno de los duelos más atractivos de la jornada inaugural del Grupo B.

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Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: revisa los canales para ver el partido en vivo y online. (Foto: Producción Bolavip)

Canales para ver EN VIVO Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

En Perú, el encuentro será transmitido por América Televisión, DirecTV Sports, Paramount+, Disney+ y DGO. En México podrá verse por Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, Azteca Deportes y ViX. Mientras tanto, en España estará disponible mediante DAZN y Movistar+.

Para Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de FOX Network, Telemundo, Tubi, FOX One, fuboTV, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio. Así, los aficionados tendrán múltiples alternativas para seguir en vivo, en directo y online el estreno de Canadá y Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026.

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Alineaciones de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026. (Foto: Producción Bolavip)

Ficha oficial del partido Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Fecha : viernes 12 de junio de 2026

: viernes 12 de junio de 2026 Grupo : B

: B Estadio : Toronto

: Toronto Hora : 13:00 (México), 14:00 (Perú, Colombia y Ecuador), 15:00 ET (Estados Unidos), 16:00 (Argentina, Uruguay y Paraguay)

: 13:00 (México), 14:00 (Perú, Colombia y Ecuador), 15:00 ET (Estados Unidos), 16:00 (Argentina, Uruguay y Paraguay) TV : América TV, DirecTV Sports, TUDN, Canal 5, Azteca 7, DAZN y Telefe

: América TV, DirecTV Sports, TUDN, Canal 5, Azteca 7, DAZN y Telefe Streaming: Disney+, Paramount+, DGO, ViX y fuboTV.

+ Mira en vivo y online el partido entre Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026 en Disney+

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Alineaciones de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Canadá: M. Crepeau; A. Johnston, L. De Fougerolles, D. Cornelius, R. Laryea; T. Buchanan, I. Kone, S. Eustaquio, L. Millar; J. David y C. Larin.

Bosnia y Herzegovina: N. Vasilj; A. Dedic, T. Muharemovic, N. Katic, S. Kolasinac; E. Bajraktarevic, B. Tahirovic, I. Basic, K. Alajbegovic; E. Dzeko y E. Demirovic.

Datos claves

Canadá y Bosnia se enfrentan este viernes 12 de junio por el Mundial 2026.

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El partido de la jornada inaugural del Grupo B se jugará en el Estadio Toronto.