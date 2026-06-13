Quién es Bilal El Khannouss: perfil, edad, dónde juega y vida personal del jugador de Marruecos

Se trata de uno de los jóvenes revelación en Marruecos. Su temporada en Stuttgart fue muy buena y eso lo llevó a ganarse un lugar de titular en esta selección.

Bilal El Khannouss aparece en un momento bisagra de su carrera. Después de una temporada sólida en Stuttgart, el volante ofensivo de la Selección de Marruecos aterriza en el Mundial 2026 con mucho más peso del que tenía en sus primeros torneos internacionales.

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Su nombre ya estaba en el radar desde muy joven. Fue convocado por Marruecos al Mundial 2022 con apenas 18 años y, desde entonces, sostuvo continuidad en la selección mayor mientras sumaba recorrido y roce en el fútbol europeo.

El salto reciente explica su peso actual. En el club alemán encontró producción, minutos y protagonismo. En la selección, dejó de ser solo una variante para convertirse en una opción de jerarquía dentro del armado del equipo.

Bilal El Khannouss fue muy importante para Stuttgart en esta temporada.

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Biografía y orígenes: ¿de dónde es y cuántos años tiene Bilal El Khannouss?

Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 2004.

10 de mayo de 2004. Lugar de nacimiento: Strombeek-Bever, Bélgica.

Strombeek-Bever, Bélgica. Edad actual: 22 años.

22 años. Representación internacional: Marruecos y Bélgica.

Marruecos y Bélgica. Posición principal: mediocampista ofensivo.

mediocampista ofensivo. Otras posiciones: mediocampista central y volante por izquierda.

mediocampista central y volante por izquierda. Pierna hábil: derecha.

derecha. Formación juvenil: Anderlecht (2009-2019) y Racing Genk (2019-2021).

El Khannouss nació en Bélgica, pero su recorrido internacional quedó ligado a Marruecos, selección con la que compite desde muy joven. Esa doble conexión ayuda a entender su perfil: se formó en un entorno europeo muy competitivo y terminó proyectándose como figura internacional marroquí.

Su etapa de juveniles también marca su estilo. Pasó una década en Anderlecht antes de continuar su desarrollo en Racing Genk, club que lo reconoce como uno de los talentos de su cantera presentes en el Mundial 2026. Eso refleja el valor que se le da a su formación dentro de una estructura que suele producir talento de alto nivel.

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El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Estadísticas y presente en VfB Stuttgart

Llegada al club: a inicios de septiembre de 2025, procedente de Leicester City .

a inicios de septiembre de 2025, procedente de . Condición del traspaso: préstamo.

préstamo. Contrato vigente: hasta el 30 de junio de 2026.

hasta el 30 de junio de 2026. Cláusula de la cesión: obligación de compra condicionada.

obligación de compra condicionada. Primer gol con Stuttgart: en el 2-0 como local ante St. Pauli , en septiembre de 2025.

en el como local ante , en septiembre de 2025. Bundesliga 2025/26: 25 partidos, 19 titularidades, 1632 minutos, 4 goles y 5 asistencias.

25 partidos, 19 titularidades, 1632 minutos, 4 goles y 5 asistencias. Balance de su campaña en liga: 4 goles y 5 asistencias en Bundesliga.

4 goles y 5 asistencias en Bundesliga. UEFA Europa League 2025/26: 5 goles.

5 goles. Partidos recientes destacados: gol ante Hamburger SV y asistencias frente a Werder Bremen, Freiburg y Bayern Munich.

El Khannouss pisó fuerte en Stuttgart. Llegó a préstamo a comienzos de septiembre de 2025 y rápidamente dejó una señal concreta con su primer gol ante St. Pauli. Desde ahí, su temporada tomó forma y se consolidó como una pieza clave, alejándose del cartel de simple apuesta a futuro.

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Los números lo respaldan. En la Bundesliga firmó 25 partidos, 19 titularidades, 1632 minutos, 4 goles y 5 asistencias, mientras que su campaña también dejó impacto europeo con 5 tantos en la UEFA Europa League. Su producción reciente, además, mostró continuidad: marcó ante Hamburger SV y asistió contra Werder Bremen, Freiburg y Bayern Munich.

Su rendimiento actual explica la atención alrededor de su nombre. Stuttgart encontró en él a un mediocampista ofensivo con capacidad para pisar zonas de definición, pero también para darle fluidez al equipo desde una posición más retrasada o recostado por la banda izquierda.

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El camino de Bilal El Khannouss en la selección de Marruecos

Convocatoria al Mundial 2022: fue citado con apenas 18 años.

fue citado con apenas 18 años. Debut absoluto: 17 de diciembre de 2022, ante Croacia en el partido por el tercer puesto.

17 de diciembre de 2022, ante en el partido por el tercer puesto. Hito en ese torneo: fue el marroquí más joven en jugar ese Mundial.

fue el marroquí más joven en jugar ese Mundial. Registro con la selección mayor al 12 de junio de 2026: 37 partidos y 3 goles.

37 partidos y 3 goles. Eliminatorias mundialistas CAF 2023: tuvo participación en el proceso rumbo a la Copa del Mundo.

tuvo participación en el proceso rumbo a la Copa del Mundo. Copa Africana: sumó presencia y fue ganando peso dentro del equipo.

sumó presencia y fue ganando peso dentro del equipo. Juegos Olímpicos de París 2024: medalla de bronce con Marruecos.

medalla de bronce con Marruecos. Último partido internacional disputado: 1-1 ante Noruega el 7 de junio de 2026, con 27 minutos en cancha.

El Khannouss se metió en la selección mayor de Marruecos cuando todavía era muy joven y se afianzó en el radar. Haber sido convocado al Mundial 2022 con 18 años ya marcaba una señal fuerte, pero su debut ante Croacia en el partido por el tercer puesto terminó de instalarlo como una realidad con mucho futuro.

Después de ese arranque, su recorrido siguió en ascenso. Llegó a 37 partidos y 3 goles con la absoluta hasta el 12 de junio de 2026, sumó actividad en las eliminatorias mundialistas de la CAF, tuvo presencia en la Copa Africana y también formó parte del equipo que ganó la medalla de bronce en París 2024. El empate 1-1 ante Noruega del 7 de junio de 2026, con 27 minutos para él, confirma que llega al Mundial con rodaje internacional fresco.

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¿Qué rol puede tener Bilal El Khannouss en Marruecos para el Mundial 2026?

El crecimiento de El Khannouss dentro de Marruecos se hizo mucho más visible en la Copa Africana de Naciones 2026. Ahí pasó de ser una variante frecuente desde el banco a ser titular en todos los partidos de eliminación directa de su selección, un salto que cambia por completo la lectura sobre su lugar en el plantel.

Esa evolución se explica por su presente. Su gran temporada en Stuttgart lo empujó en confianza y en roce competitivo, mientras que su continuidad internacional desde los 18 años le dio una base que hoy ya no suena a promesa sino a realidad. Llega al Mundial 2026 como un mediocampista ofensivo con influencia directa en la rotación marroquí y con argumentos de sobra para pelear por minutos importantes.

En esa línea también encaja la mirada de Sebastian Hoeneß, su entrenador en el club alemán, que lo definió como “un jugador para momentos especiales”, destacando además su confianza en sí mismo y una convicción contagiosa. La definición encaja con su perfil: El Khannouss es un futbolista capaz de dejar su huella en el partido sin necesitar demasiadas apariciones.

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Trayectoria reciente y datos de su carrera

Formación juvenil: Anderlecht y Racing Genk.

Anderlecht y Racing Genk. Paso posterior: Leicester City.

Leicester City. Llegada a Stuttgart: 1 de septiembre de 2025.

1 de septiembre de 2025. Hito 1: debut mundialista con Marruecos en 2022.

debut mundialista con Marruecos en 2022. Hito 2: medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Hito 3: consolidación en Stuttgart durante la temporada 2025/26.

consolidación en Stuttgart durante la temporada 2025/26. Reconocimiento de Genk: el club lo incluyó entre sus exjugadores presentes en el Mundial 2026.

La carrera de El Khannouss todavía es corta, pero ya acumula logros de peso para su edad. Pasó por dos canteras fuertes como Anderlecht y Genk, dio el salto que lo conectó con Leicester City y en 2025 encontró en Stuttgart el escenario ideal para afirmarse en la élite.

Los tres hitos recientes resumen a la perfección su recorrido: debutó en un Mundial con Marruecos en 2022, ganó una medalla de bronce olímpica en París 2024 y terminó de consolidarse en el fútbol alemán durante la campaña 2025/26. Que Genk lo haya incluido entre sus exjugadores presentes en el Mundial 2026, junto a otras figuras internacionales, también refuerza el valor que se le asigna a su proceso formativo.

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Vida personal: qué se sabe fuera de la cancha

Bilal El Khannouss mantiene un perfil reservado fuera de la cancha. Su exposición está mucho más ligada a su carrera deportiva, a su presente en el VfB Stuttgart y a su recorrido con Marruecos que a detalles de su entorno personal.

Ese perfil reservado también forma parte de su imagen pública. Hasta aquí, su nombre pesa mucho más por lo que produce dentro de la cancha que por lo que muestra fuera de ella.

Datos claves

22 años: nació el 10 de mayo de 2004 en Strombeek-Bever .

nació el en . Club actual: mediocampista ofensivo del VfB Stuttgart .

mediocampista ofensivo del . Selección: al 12 de junio de 2026 acumulaba 37 partidos y 3 goles con Marruecos .

al acumulaba con . Debut absoluto: 17 de diciembre de 2022 ante Croacia , en el partido por el tercer puesto del Mundial .

17 de diciembre de 2022 ante , en el partido por el tercer puesto del . Presente 2025/26: temporada fuerte en Stuttgart con goles y asistencias.

temporada fuerte en con goles y asistencias. Logro internacional: medalla de bronce olímpica con Marruecos en París 2024.