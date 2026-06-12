Quién es Tajon Buchanan: perfil, edad, dónde juega y vida personal del jugador de Canadá

Tajon Buchanan cuenta con una historia importante de resiliencia. Hoy cuenta con un gran presente en Europa y está llamado a ser una de las figuras de Canadá en la Copa del Mundo.

Tajon Buchanan es una de las figuras que puede ser revelación en el Mundial 2026. Es una de las piezas más importantes de Canadá, respaldado por su gran presente en el Villarreal y por una historia de resiliencia que lo volvió a poner en el centro de la escena.

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Tajon Buchanan afronta la Copa del Mundo de 2026 en un gran momento de su carrera. El futbolista del Villarreal fue confirmado por Canada Soccer en la lista final de 26 jugadores anunciada el 29 de mayo y asoma como uno de los nombres que pueden aportarle desequilibrio al equipo de Jesse Marsch.

Tajon Buchanan, peleando el balón con Vinícius en un Villarreal vs. Real Madrid (Getty Images).

Llega tras una temporada sólida en el club español, con continuidad y peso ofensivo. En lo personal, dejó atrás la fractura en la pierna sufrida con la Selección antes de la Copa América 2024 y transformó esa etapa de incertidumbre en una consolidación.

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Canadá jugará su tercera Copa del Mundo masculina, la primera como anfitrión y también la primera vez que lo hará en ediciones consecutivas. En ese contexto, Buchanan llega con experiencia mundialista previa, rodaje europeo y un perfil que hoy representa a la perfección el crecimiento reciente del fútbol canadiense.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, cuántos años tiene y cómo se formó Tajon Buchanan?

Nombre completo: Tajon Trevor Buchanan.

Tajon Trevor Buchanan. Fecha de nacimiento: 08/02/1999.

08/02/1999. Edad actual: 27 años.

27 años. Lugar de nacimiento y crianza: Brampton, Ontario.

Brampton, Ontario. Formación inicial: Brampton YSC.

Buchanan dio sus primeros pasos en el Brampton Youth SC entre 2007 y 2012. Después pasó por los Mississauga Falcons entre 2012 y 2014 y siguió su desarrollo en el Real Colorado entre 2014 y 2017. Más tarde jugó al fútbol universitario en la Universidad de Syracuse, una etapa clave antes de dar el salto al profesionalismo y empezar a construir una carrera que luego lo llevó de Norteamérica a Europa.

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El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Estadísticas y presente en Villarreal

Es una pieza clave del Villarreal y llega al Mundial 2026 consolidado en el club español.

Partidos en La Liga 2025: 34.

34. Partidos como titular: 21.

21. Minutos: 1816.

1816. Goles: 7.

7. Asistencias: 1.

1. Remates: 26.

26. Remates al arco: 11.

11. Tarjetas amarillas: 8.

8. UEFA Champions League 2025: 7 partidos, 6 como titular y 426 minutos.

Su adaptación no fue inmediata. Buchanan aterrizó primero a préstamo mientras terminaba de recuperarse de la fractura en la pierna sufrida con Canadá antes de la Copa América 2024. Después de ese tramo de dudas, el Villarreal compró su pase de forma definitiva en julio de 2025 y el canadiense terminó encontrando continuidad, confianza y una temporada que lo devolvió a los primeros planos.

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El camino de Tajon Buchanan en la Selección de Canadá

Convocatoria al Mundial 2026: fue confirmado por Canada Soccer en la lista final de 26 jugadores el 29 de mayo de 2026.

fue confirmado por Canada Soccer en la lista final de 26 jugadores el 29 de mayo de 2026. Concentración previa: ya había sido citado el 25 de mayo de 2026 al grupo de preparación en Charlotte.

ya había sido citado el 25 de mayo de 2026 al grupo de preparación en Charlotte. Posición en la nómina: integra el plantel de Jesse Marsch como mediocampista.

integra el plantel de como mediocampista. Mundial 2022: 3 partidos, 3 como titular, 260 minutos y 1 asistencia.

3 partidos, 3 como titular, 260 minutos y 1 asistencia. Copa Oro de la Concacaf 2025: 3 partidos, 2 como titular y 3 goles.

3 partidos, 2 como titular y 3 goles. Contexto de Canadá: jugará su tercera Copa del Mundo masculina, la primera como anfitrión y la primera vez en ediciones consecutivas, dentro del Grupo B.

Tajon Buchanan, figura de Canadá para el Mundial (Getty Images).

Buchanan ya dejó una huella en la historia reciente de su selección. Además de haber sido titular en los tres partidos de Canadá en Qatar 2022, también sumó una asistencia en ese torneo, un registro que lo pone entre los nombres con aporte decisivo en la corta trayectoria mundialista del país.

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Canadá para el Mundial 2026?

Buchanan llega como una de las piezas importantes del ataque canadiense, aunque en la convocatoria oficial figure entre los mediocampistas del plantel de Jesse Marsch. Puede desbordar por las bandas, acelerar en transición y darle profundidad a un equipo que necesita agresividad por los costados.

Llega en un buen momento. Después de superar la fractura en la pierna de 2024 y de dejar atrás la incertidumbre de su cesión, llega al torneo en casa ya asentado en el Villarreal. Esa estabilidad le permitió recuperar ritmo, confianza y peso dentro de una selección que buscará competir de verdad en un escenario histórico para el país.

El propio Buchanan contó que se siente muy bien tras haberse establecido definitivamente en España y remarcó que Canadá tiene el plantel con más variantes de su historia reciente, con la ilusión de hacer algo especial. A eso se suma el Mundial en casa: Toronto y Vancouver serán parte del respaldo de un país que espera mucho de esta generación.

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Cotización, contrato y valor de mercado de Tajon Buchanan

Valor de mercado: 12,00 millones de euros.

12,00 millones de euros. Llegada al Villarreal: 29/07/2025.

29/07/2025. Contrato vigente: hasta el 30/06/2030.

Su fichaje se hizo definitivo en julio de 2025, después de una primera etapa a préstamo mientras se recuperaba de la lesión. Una vez resuelta su continuidad, el propio Buchanan explicó que pudo enfocarse otra vez en jugar y disfrutar del fútbol, ya asentado en esta nueva etapa.

Vida personal de Tajon Buchanan

Fuera de la cancha, Buchanan se muestra como una persona reservada y de bajo perfil. Vive en el este de España y mantiene un vínculo constante con Canadá a través de familiares y amigos, que siguen de cerca su crecimiento incluso a la distancia.

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También valoró especialmente su relación con Tani Oluwaseyi, a quien destacó por haberle dado compañía y contención en Europa. Desde Brampton, Ontario, hasta su presente en el fútbol español, su recorrido acompaña el crecimiento de una Selección canadiense que llega al Mundial 2026 con más herramientas.

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