Qué pasa si Canadá gana, empata o pierde ante Bosnia y Herzegovina por el Grupo B del Mundial 2026

Canadá debuta en el Mundial 2026 ante Bosnia y Herzegovina. Estos son los escenarios que dejaría una victoria, empate o derrota.

La Selección de Canadá hará su estreno en el Mundial 2026 enfrentando a Bosnia y Herzegovina por la primera jornada del Grupo B. Este encuentro puede marcar el rumbo de ambos equipos en la lucha por clasificar a los octavos de final, ya que cada resultado tendrá un impacto directo en la tabla de posiciones.

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Con Qatar y Suiza como los otros integrantes de la serie, sumar puntos desde el debut será fundamental para llegar con mayores opciones a las siguientes fechas de la fase de grupos.

¿Qué pasa si Canadá le gana a Bosnia y Herzegovina?

Si el conjunto canadiense consigue una victoria en su presentación, sumará tres puntos y arrancará el torneo en una posición privilegiada dentro del Grupo B. Dependiendo del resultado y la diferencia de goles del duelo entre Qatar y Suiza, incluso podría terminar la jornada como líder de la zona.

Además, un triunfo le permitiría afrontar los próximos compromisos con mayor tranquilidad y quedar muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

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¿Qué pasa si Canadá empata con Bosnia y Herzegovina?

Un empate repartiría unidades entre ambas selecciones, que iniciarían su participación con un punto cada una. Aunque no sería un resultado negativo, tampoco les daría una ventaja importante en la pelea por los boletos a octavos de final.

En ese escenario, Canadá y Bosnia y Herzegovina quedarían obligados a buscar buenos resultados en sus siguientes partidos frente a Qatar y Suiza para mantenerse con opciones de avanzar.

¿Qué pasa si Canadá pierde ante Bosnia y Herzegovina?

Una derrota complicaría el panorama del combinado norteamericano desde el arranque del Mundial. Canadá se quedaría sin puntos, mientras que Bosnia y Herzegovina tomaría una ventaja importante en la clasificación con tres unidades.

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De darse este resultado, los canadienses llegarían con una fuerte presión a las siguientes jornadas, donde necesitarían sumar triunfos para evitar una eliminación prematura y seguir soñando con un lugar en los octavos de final.

DATOS CLAVES

Una victoria de Canadá ante Bosnia y Herzegovina le otorgaría sus primeros tres puntos y la posibilidad de liderar el Grupo B.

Un empate dejaría a ambos equipos con una unidad, obligándolos a ganar sus siguientes duelos frente a Qatar y Suiza.

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