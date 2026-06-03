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Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Argelia: canales de TV y streaming online

Conoce todos los detalles de dónde ver el amistoso internacional de Países Bajos vs. Argelia. Podrás seguirlo por aquí, en vivo y en directo.

Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Argelia, amistoso internacional.
© Composición BOLAVIPDónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Argelia, amistoso internacional.

Las selecciones de Países Bajos y Argelia se enfrentan hoy, miércoles 3 de junio de 2026, en un electrizante compromiso amistoso de preparación. El escenario de este compromiso será el Estadio de Kuip, ubicado en la ciudad de Róterdam.

La escuadra dirigida por Ronald Koeman llega en un gran momento futbolístico tras hilar varios encuentros oficiales y preparatorios sin conocer la derrota. El estratega neerlandés buscará probar variantes ofensivas obligadas debido a la reciente baja médica del atacante Xavi Simons.

Por su parte, el combinado africano viene mostrando un sólido bloque defensivo tras rescatar un importante empate sin goles frente a Uruguay en su última presentación. El técnico de los ‘Zorros del Desierto’ usará este partido para acechar el ritmo competitivo de sus principales figuras europeas.

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¿A qué hora juega Países Bajos vs. Argelia hoy?

El partido amistoso internacional arrancará a las 1:45 p. m. en territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
Te dejamos la lista completa de horarios en el mundo para que no te pierdas el inicio del cotejo:

  • México y Centroamérica: 12:45 p. m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 1:45 p. m.
  • Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 2:45 p. m.
  • Argentina, Brasil y Uruguay: 3:45 p. m.
  • España, Países Bajos y Francia: 8:45 p. m.

Canales de TV para ver el partido Países Bajos vs. Argelia

  • Para toda Sudamérica, la transmisión oficial del encuentro de fútbol estará a cargo de la señal de televisión por cable de ESPN.
  • En territorio mexicano y centroamericano, el minuto a minuto del compromiso se podrá disfrutar en exclusiva mediante el sistema de SKY Sports.
  • Si te encuentras en España u otros países del continente europeo, el duelo de preparación se emitirá en señal abierta digital por UEFA TV.
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Enorme partido internacional de Países Bajos vs. Argelia. (Foto: X).

Dónde ver Países Bajos vs. Argelia online vía streaming

DATOS CLAVE

  • Países Bajos y Argelia juegan hoy, miércoles 3 de junio de 2026, un amistoso.
  • Ronald Koeman sufrirá la baja médica del atacante neerlandés Xavi Simons.
  • ESPN y Disney Plus transmitirán el partido en vivo para toda Sudamérica.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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