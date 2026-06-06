Dónde ver EN VIVO partido de Tim Payne, Inglaterra vs Nueva Zelanda: canales de TV y streaming online

Todo sobre la previa del Inglaterra vs Nueva Zelanda. El partido se jugará en el Raymond James Stadium y arrancará a las 15:00 horas.

Inglaterra se medirá ante Nueva Zelanda en el Raymond James Stadium hoy, sábado 6 de junio, en un amistoso internacional como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

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Por su parte, el combinado inglés se presenta como una de las selecciones candidatas al título, pese a algunas ausencias importantes para la cita mundialista. Tras este encuentro, el equipo de Thomas Tuchel enfrentará a Costa Rica y luego debutará en el torneo ante Croacia por el Grupo L.

En tanto, los ‘All Whites’ buscarán dar la sorpresa en lo que será su tercera participación mundialista en la historia. Tras este partido, el equipo dirigido por Darren Bazeley se enfrentará a Irán en el inicio del Grupo G el lunes 15 de junio.

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¿Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs Nueva Zelanda?

El partido entre Inglaterra y Nueva Zelanda podrá verse en vivo a través de la señal de la cadena internacional ESPN y también vía streaming por la plataforma Disney Plus, que transmitirán todas las incidencias del compromiso amistoso.

¿A qué hora juega Inglaterra vs Nueva Zelanda?

El encuentro entre ambas escuadras tiene previsto iniciar a las 15:00 horas de Perú. A continuación, te dejamos los horarios correspondientes en otros países:

Perú, Colombia, Ecuador : 15:00 horas

: 15:00 horas Bolivia, Venezuela : 16:00 horas

: 16:00 horas Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil : 17:00 horas

: 17:00 horas México (CDMX): 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos (ET) : 16:00 horas

: 16:00 horas Estados Unidos (PT):13:00 horas

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Posibles alineaciones de ambos equipos

Inglaterra: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Mainoo, Anderson, Bellingham; Rashford, Rogers y Watkins.

Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Surman, Bindon, Cacace; Stamenic, Barbett, McCowatt; Just, Old y Wood.

DATOS CLAVES

Inglaterra vs Nueva Zelanda jugarán hoy, sábado 6 de junio, un amistoso internacional.

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El partido será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma Disney Plus.