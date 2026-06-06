Dónde ver EN VIVO amistoso Estados Unidos vs Alemania: canales de TV y streaming online

Ambas selecciones se enfrentan en un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. Conoce el horario del partido y dónde verlo en vivo.

Este sábado 6 de junio, en una nueva jornada de la fecha FIFA, dos selecciones con presencia mundialista se verán las caras en un amistoso internacional. El compromiso entre Estados Unidos y Alemania forma parte de su preparación rumbo al Mundial 2026, y será clave para que ambos equipos continúen ajustando detalles tácticos de cara al torneo.

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Los estadounidenses, que en más de una ocasión han logrado poner en aprietos a los alemanes, llegan a este encuentro tras reencontrarse con la victoria luego de sufrir dos derrotas consecutivas.

En contraste, el combinado ‘teutón’ afronta el partido con confianza, respaldado por una sólida seguidilla de triunfos que refuerza su buen momento.

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¿Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs Alemania?

En Sudamérica, el encuentro entre ambas selecciones podrá verse en directo a través de la plataforma de streaming Disney+, que transmitirá el partido en su totalidad.

Además, en territorio estadounidense también estará disponible por televisión en canales como Telemundo Deportes, Universo, TNT, TruTV y HBO, que ofrecerán la cobertura del compromiso.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Alemania?

El duelo entre Estados Unidos y Alemania está programado para las 13:30 horas de Perú. A continuación, te dejamos los horarios correspondientes en otros países:

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Perú, Colombia, Ecuador : 13:30 horas

: 13:30 horas Bolivia, Venezuela : 14:30 horas

: 14:30 horas Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil : 15:30 horas

: 15:30 horas México (CDMX): 12:30 horas

12:30 horas Estados Unidos (ET) : 14:30 horas

: 14:30 horas Estados Unidos (PT): 11:30 horas

Posibles alineaciones de ambos equipos

Estados Unidos: Freese; Dest, Freeman, Robinson, Trusty, A. Robinson; Adams, McKennie; Pulisic, Tillman y Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Alemania: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Nmecha, Pavlovic; Karl, Musiala, Wirtz y Havertz. DT: Julian Nagelsman.

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DATOS CLAVES

El partido Estados Unidos vs Alemania se disputará este sábado 6 de junio.

La transmisión del encuentro en Sudamérica estará disponible mediante la plataforma Disney+.

El técnico Mauricio Pochettino dirige a la selección de Estados Unidos para este partido.