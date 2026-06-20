Dónde ver EN VIVO Túnez vs Japón, por la Fase de Grupos del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

La Selección de Túnez se mide ante Japón por el Mundial 2026. Conoce toda la información sobre este partidazo.

La Selección de Túnez jugará contra Japón con la intensión de poder mantenerse con vida en este Mundial 2026. Pero no va a ser nada fácil para ambos elencos que al menos tienen la intensión de lograr estar entre los mejores terceros de esta competencia internacional.

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Por el lado de Japón comenzó con un gran empate ante Países Bajos. Ante todo pronóstico el cuadro ‘nipón’ logró sorprender a uno de los equipos más fuertes del grupo. En este caso hicieron un planteamiento bastante defensivo que sirvió para que logren sorprender con un empate 2-2 en los minutos finales.

Selección de Japón celebrando (Foto: Getty).

Mientras que en Túnez las cosas no fueron nada bien, incluso se quedaron sin entrenador. Perdieron el duelo contra Suecia por un marcador de 5-1, una dolorosa derrota que significó la salida de Sabri Lamouchi, pero ahora tienen a Hervé Renard en el banquillo esperando sorprender.

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¿Dónde ver el Túnez vs. Japón por el Mundial 2026?

Para disfrutar de este partidazo por el grupo F del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:

Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+. Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Tigo Sports, Entel TV. Brasil: CazéTV

CazéTV Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+. Costa Rica : Fox+.

: Fox+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Haití: Tele Haití.

Tele Haití. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. España: DAZN, Movistar+.

DAZN, Movistar+. Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio. Venezeula: DirecTV Sports, DGO, Inter.

¿A qué hora juega Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026?

Para que nadie se pierde este partidazo entre Túnez vs. Japón acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:

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Perú, Colombia y Ecuador: 22:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 23:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 00:00 horas

México: 21:00 horas

Datos Claves