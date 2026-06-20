Túnez vs Japón: ¿Dónde y en qué estadio se juega este partido del Mundial 2026?

La Selección de Túnez se juega la vida en el Mundial ante Japón por el Mundial 2026. Conoce en dónde se jugará este partidazo.

Se viene un duelo por la fecha 2 del Mundial 2026 entre la Selección de Túnez y la Selección de Japón. Un partido vital para ambos equipos que buscan acceder a la siguiente fase. En este caso, puede ser un duelo que defina el grupo entre los tres primeros que puedan llegar a la siguiente ronda. Por eso el campo en el que se jugará es tan importante.

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A diferencia de otros recintos históricos, este inmueble representa la cara más vanguardista de México. El también apodado “Gigante de Acero” recibe a los asiáticos y a los africanos en una atmósfera espectacular, enmarcada por las imponentes montañas del norte de México que vigilan la cancha desde las alturas.

Estadio de Monterrey (Foto: Getty).

Datos generales del Estadio de Monterrey

Ubicación: Municipio de Guadalupe, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Municipio de Guadalupe, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Apertura: Inaugurado el 2 de agosto de 2015.

Inaugurado el 2 de agosto de 2015. Equipo Local: Es la casa de los Rayados de Monterrey, uno de los clubes más poderosos de la Liga MX.

Es la casa de los Rayados de Monterrey, uno de los clubes más poderosos de la Liga MX. Capacidad: Aproximadamente 53,500 espectadores, lo que lo convierte en un escenario íntimo pero abrumadoramente ruidoso.

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Infraestructura y diseño

El Gigante de Acero: Su impresionante fachada exterior está revestida de aluminio metálico, un diseño asimétrico creado por la firma Populous que rinde homenaje a la herencia industrial y cervecera de la ciudad.

Su impresionante fachada exterior está revestida de aluminio metálico, un diseño asimétrico creado por la firma Populous que rinde homenaje a la herencia industrial y cervecera de la ciudad. La postal perfecta: El diseño del estadio cuenta con una espectacular caída en la zona sur del techo, lo que permite que los aficionados tengan una vista directa y majestuosa del Cerro de la Silla , el monumento natural más icónico del estado.

El diseño del estadio cuenta con una espectacular caída en la zona sur del techo, lo que permite que los aficionados tengan una vista directa y majestuosa del , el monumento natural más icónico del estado. Ecología y modernidad: Es uno de los estadios más sustentables de América Latina. Cuenta con certificación LEED de plata, sistemas de captación de agua de lluvia y áreas verdes masivas en su entorno.

Estadio de Monterrey (Foto: Getty).

Lujos y zonas exclusivas

Suites de lujo: El recinto cuenta con más de 300 suites exclusivas que ofrecen comodidades de primer nivel, aire acondicionado y vistas inmejorables al campo de juego.

El recinto cuenta con más de 300 suites exclusivas que ofrecen comodidades de primer nivel, aire acondicionado y vistas inmejorables al campo de juego. Club Seats: Asientos más amplios y cómodos en las zonas centrales del estadio, los cuales incluyen acceso a zonas de hospitalidad y barras de alimentos tipo buffet para la experiencia VIP del Mundial.

Asientos más amplios y cómodos en las zonas centrales del estadio, los cuales incluyen acceso a zonas de hospitalidad y barras de alimentos tipo buffet para la experiencia VIP del Mundial. Conectividad total: Está diseñado con pantallas gigantes en las cabeceras, cientos de monitores en los pasillos y una red Wi-Fi de alta capacidad para que los asistentes compartan la experiencia en tiempo real.

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Curiosidades

Cambio de nombre: Aunque todo México lo conoce como Estadio BBVA, durante la Copa del Mundo se le denomina oficialmente “Estadio de Monterrey” para cumplir con las estrictas normativas de patrocinio de la FIFA.

Aunque todo México lo conoce como Estadio BBVA, durante la Copa del Mundo se le denomina oficialmente para cumplir con las estrictas normativas de patrocinio de la FIFA. Acústica intimidante: La forma ovalada y cerrada de su estructura genera un efecto de “olla de presión”, haciendo que los cánticos de la afición retumben con muchísima fuerza sobre el terreno de juego.

La forma ovalada y cerrada de su estructura genera un efecto de “olla de presión”, haciendo que los cánticos de la afición retumben con muchísima fuerza sobre el terreno de juego. El factor clima: Las altas temperaturas de la región regiomontana durante junio exigirán al máximo a los jugadores, lo que podría darle una ligera ventaja a la resistencia física de los equipos acostumbrados al calor, un aspecto a considerar en este choque entre Japón y Túnez.

Datos Claves