Dónde ver México vs. Ecuador EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

México y Ecuador se verán las caras por los 16avos de final del Mundial 2026. Conoce dónde poder ver este partidazo.

Por los 16avos de final del Mundial 2026 se dará un duelo bastante peleando entre la Selección de México y la Selección de Ecuador. Encuentro que se disputará desde el Estadio Azteca en Ciudad de México. Conoce en donde poder disfrutar este importante choque.

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Duelo de ‘Tricolores’ en el Azteca, un partido que dejará a uno de los cuadros latinos fuera de competencia. Los locales llegan con la moral al tope después de haber hecho una fase de grupos perfecta, quedando primeros con puntaje perfecto y sin recibir goles. Mientras los sudamericanos llegan tras vencer a Alemania en un hito histórico para ellos.

Selección de México festejando (Foto: Getty).

Así que ambos llegan con buenos resultados que les permiten pensar que pueden acceder a la siguiente ronda. No obstante, en este caso tan solo uno de ellos logrará estar en los octavos de final de esta competencia que sigue dejando grandes sensaciones.

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¿Dónde ver el México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

Para disfrutar de este partidazo por los 16avos del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:

Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+. Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Tigo Sports, Entel TV. Brasil: CazéTV

CazéTV Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+. Costa Rica : Fox+.

: Fox+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Haití: Tele Haití.

Tele Haití. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. España: DAZN, Movistar+.

DAZN, Movistar+. Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio. Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Inter.

Selección de Ecuador celebrando (Foto: Getty).

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¿A qué hora juega México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

Para que nadie se pierde este partidazo entre México vs. Ecuador acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 21:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas

México: 19:00 horas

Datos Claves

México y Ecuador jugarán los 16avos del Mundial en el Estadio Azteca.

jugarán los 16avos del Mundial en el Estadio Azteca. 19:00 horas es el horario de inicio del partido en territorio mexicano.

es el horario de inicio del partido en territorio mexicano. DirecTV Sports transmitirá el encuentro para gran parte de los países sudamericanos.