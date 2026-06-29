Quiénes juegan MAÑANA martes 30 de junio en el Mundial 2026: partidos, horarios y dónde ver por TV y streaming online

Se disputan tres partidos este martes, correspondientes a los 16avos de final del Mundial 2026. Salen al campo Francia, Noruega y México.

El Mundial 2026 continúa este miércoles 30 de junio con tres partidos correspondientes a los 16avos de final. Es el tercer día con duelos de esta ronda de la Copa del Mundo, que define nuevos clasificados a los octavos de final.

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El primer partido del día se juega en el Estadio Dallas donde Noruega, con Erling Haaland como figura, se enfrenta a Costa de Marfil. Luego de ello, la atención estará en el MetLife Stadium donde Francia, con Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y compañía, se mide ante la Suecia de Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

El cierre de la jornada de martes será en el Estadio Azteca donde México, una de las selecciones que ganó sus tres partidos en la fase de grupos, se enfrente a Ecuador, quien dio el golpe ganándole a Alemania para lograr su clasificación a esta instancia.

PARTIDOS DEL MARTES 30 DE JUNIO EN EL MUNDIAL 2026: HORARIOS, TV Y STREAMING

COSTA DE MARFIL VS NORUEGA

AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos

🇵🇪 Perú: 12:00 horas por DSports, DGO, América TV y Paramount+

12:00 horas por DSports, DGO, América TV y Paramount+ 🇦🇷 Argentina: 14:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

14:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇵🇾 Paraguay: 14:00 horas por GEN, Trece y SNT

14:00 horas por GEN, Trece y SNT 🇨🇴 Colombia: 12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇪🇨 Ecuador: 12:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+

12:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+ 🇺🇾 Uruguay: 14:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

14:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇨🇱 Chile: 13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇧🇴 Bolivia: 13:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol

13:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol 🇻🇪 Venezuela: 13:00 horas por DSports y DGO

13:00 horas por DSports y DGO 🇲🇽 México: 11:00 horas por ViX Premium

11:00 horas por ViX Premium 🇺🇸 Estados Unidos: 1:00 PM (ET) por FOX y Telemundo

1:00 PM (ET) por FOX y Telemundo 🇬🇹 Guatemala: 11:00 horas por Tigo Sports, FOX y Canal 11

11:00 horas por Tigo Sports, FOX y Canal 11 🇨🇷 Costa Rica: 11:00 horas por FOX+

11:00 horas por FOX+ 🇪🇸 España: 19:00 horas por RTVE y DAZN

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FRANCIA VS SUECIA

MetLife Stadium, Nueva York/New Jersey, Estados Unidos

🇵🇪 Perú: 16:00 horas por DSports, DGO, América TV y Paramount+

16:00 horas por DSports, DGO, América TV y Paramount+ 🇦🇷 Argentina: 18:00 horas por DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+

18:00 horas por DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+ 🇵🇾 Paraguay: 18:00 horas por GEN, Trece y SNT

18:00 horas por GEN, Trece y SNT 🇨🇴 Colombia: 16:00 horas por DSports, DGO, RCN y Paramount+

16:00 horas por DSports, DGO, RCN y Paramount+ 🇪🇨 Ecuador: 16:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+

16:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+ 🇺🇾 Uruguay: 18:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

18:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇨🇱 Chile: 17:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+

17:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+ 🇧🇴 Bolivia: 17:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel

17:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel 🇻🇪 Venezuela: 17:00 horas por DSports, DGO y Televen

17:00 horas por DSports, DGO y Televen 🇲🇽 México: 15:00 horas por ViX Premium

15:00 horas por ViX Premium 🇺🇸 Estados Unidos: 5:00 PM (ET) por FOX y Telemundo

5:00 PM (ET) por FOX y Telemundo 🇬🇹 Guatemala: 15:00 horas por Tigo Sports

15:00 horas por Tigo Sports 🇨🇷 Costa Rica: 15:00 horas por FOX+

15:00 horas por FOX+ 🇪🇸 España: 23:00 horas por RTVE y DAZN

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

MÉXICO VS ECUADOR

Estadio Azteca, Ciudad de México, México

🇵🇪 Perú: 20:00 horas por DSports, DGO, América TV y Paramount+

20:00 horas por DSports, DGO, América TV y Paramount+ 🇦🇷 Argentina: 22:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

22:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇵🇾 Paraguay: 22:00 horas por GEN, Trece y SNT

22:00 horas por GEN, Trece y SNT 🇨🇴 Colombia: 20:00 horas por DSports, DGO, WIN Sports y Paramount+

20:00 horas por DSports, DGO, WIN Sports y Paramount+ 🇪🇨 Ecuador: 20:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas, Disney+ y Paramount+

20:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas, Disney+ y Paramount+ 🇺🇾 Uruguay: 22:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

22:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇨🇱 Chile: 21:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+

21:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+ 🇧🇴 Bolivia: 21:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol

21:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol 🇻🇪 Venezuela: 21:00 horas por DSports y DGO

21:00 horas por DSports y DGO 🇲🇽 México: 19:00 horas por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

19:00 horas por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium 🇺🇸 Estados Unidos: 9:00 PM (ET) por FOX y Telemundo

9:00 PM (ET) por FOX y Telemundo 🇬🇹 Guatemala: 19:00 horas por Tigo Sports, FOX y Canal 11

19:00 horas por Tigo Sports, FOX y Canal 11 🇨🇷 Costa Rica: 19:00 horas por FOX+, FOX y Teletica 7

19:00 horas por FOX+, FOX y Teletica 7 🇪🇸 España: 03:00 horas (del día siguiente) por RTVE y DAZN

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