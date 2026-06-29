Quiénes juegan MAÑANA martes 30 de junio en el Mundial 2026: partidos, horarios y dónde ver por TV y streaming online

El Mundial 2026 continúa este miércoles 30 de junio con tres partidos correspondientes a los 16avos de final. Es el tercer día con duelos de esta ronda de la Copa del Mundo, que define nuevos clasificados a los octavos de final.
El primer partido del día se juega en el Estadio Dallas donde Noruega, con Erling Haaland como figura, se enfrenta a Costa de Marfil. Luego de ello, la atención estará en el MetLife Stadium donde Francia, con Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y compañía, se mide ante la Suecia de Alexander Isak y Viktor Gyökeres.
El cierre de la jornada de martes será en el Estadio Azteca donde México, una de las selecciones que ganó sus tres partidos en la fase de grupos, se enfrente a Ecuador, quien dio el golpe ganándole a Alemania para lograr su clasificación a esta instancia.
PARTIDOS DEL MARTES 30 DE JUNIO EN EL MUNDIAL 2026: HORARIOS, TV Y STREAMING
COSTA DE MARFIL VS NORUEGA
AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos
- 🇵🇪 Perú: 12:00 horas por DSports, DGO, América TV y Paramount+
- 🇦🇷 Argentina: 14:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇵🇾 Paraguay: 14:00 horas por GEN, Trece y SNT
- 🇨🇴 Colombia: 12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇪🇨 Ecuador: 12:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+
- 🇺🇾 Uruguay: 14:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇨🇱 Chile: 13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇧🇴 Bolivia: 13:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol
- 🇻🇪 Venezuela: 13:00 horas por DSports y DGO
- 🇲🇽 México: 11:00 horas por ViX Premium
- 🇺🇸 Estados Unidos: 1:00 PM (ET) por FOX y Telemundo
- 🇬🇹 Guatemala: 11:00 horas por Tigo Sports, FOX y Canal 11
- 🇨🇷 Costa Rica: 11:00 horas por FOX+
- 🇪🇸 España: 19:00 horas por RTVE y DAZN
FRANCIA VS SUECIA
MetLife Stadium, Nueva York/New Jersey, Estados Unidos
- 🇵🇪 Perú: 16:00 horas por DSports, DGO, América TV y Paramount+
- 🇦🇷 Argentina: 18:00 horas por DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+
- 🇵🇾 Paraguay: 18:00 horas por GEN, Trece y SNT
- 🇨🇴 Colombia: 16:00 horas por DSports, DGO, RCN y Paramount+
- 🇪🇨 Ecuador: 16:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+
- 🇺🇾 Uruguay: 18:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇨🇱 Chile: 17:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+
- 🇧🇴 Bolivia: 17:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel
- 🇻🇪 Venezuela: 17:00 horas por DSports, DGO y Televen
- 🇲🇽 México: 15:00 horas por ViX Premium
- 🇺🇸 Estados Unidos: 5:00 PM (ET) por FOX y Telemundo
- 🇬🇹 Guatemala: 15:00 horas por Tigo Sports
- 🇨🇷 Costa Rica: 15:00 horas por FOX+
- 🇪🇸 España: 23:00 horas por RTVE y DAZN
El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.
MÉXICO VS ECUADOR
Estadio Azteca, Ciudad de México, México
- 🇵🇪 Perú: 20:00 horas por DSports, DGO, América TV y Paramount+
- 🇦🇷 Argentina: 22:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇵🇾 Paraguay: 22:00 horas por GEN, Trece y SNT
- 🇨🇴 Colombia: 20:00 horas por DSports, DGO, WIN Sports y Paramount+
- 🇪🇨 Ecuador: 20:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas, Disney+ y Paramount+
- 🇺🇾 Uruguay: 22:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇨🇱 Chile: 21:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+
- 🇧🇴 Bolivia: 21:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol
- 🇻🇪 Venezuela: 21:00 horas por DSports y DGO
- 🇲🇽 México: 19:00 horas por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- 🇺🇸 Estados Unidos: 9:00 PM (ET) por FOX y Telemundo
- 🇬🇹 Guatemala: 19:00 horas por Tigo Sports, FOX y Canal 11
- 🇨🇷 Costa Rica: 19:00 horas por FOX+, FOX y Teletica 7
- 🇪🇸 España: 03:00 horas (del día siguiente) por RTVE y DAZN
DATOS CLAVE
- Erling Haaland y Noruega juegan contra Costa de Marfil en el AT&T Stadium.
- Kylian Mbappé lidera a Francia frente a Suecia en el MetLife Stadium.
- 30 de junio juegan México y Ecuador en el Estadio Azteca.