Países Bajos vs. Suecia por la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026: guía completa de los canales para ver el partido en vivo y en directo.

La fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026 comienza con un duelo que puede marcar el futuro de la clasificación. Países Bajos y Suecia se enfrentan HOY, sábado 20 de junio, desde las 12:00 PM en el Estadio Houston de Estados Unidos, en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

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Con puntos fundamentales en juego, ambos seleccionados buscan acercarse a los 16avos de final y dar un paso importante en uno de los grupos más competitivos de la Copa del Mundo. Por ello, miles de aficionados buscan conocer qué canal transmite el Países Bajos vs. Suecia y cuáles son las plataformas oficiales para seguirlo en vivo.

Si te encuentras en Perú, el partido entre Países Bajos vs. Suecia podrá verse de forma exclusiva vía streaming mediante América tvGO. Mientras tanto, para el resto de Latinoamérica también existen opciones de pago autorizadas para seguir todas las incidencias del compromiso desde cualquier dispositivo.

Además, es importante señalar que Disney+ no cuenta con los derechos de transmisión del Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026. Del mismo modo, en Perú el partido no será emitido por la señal televisiva de América Televisión, estando disponible únicamente mediante su plataforma digital oficial.

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Países Bajos vs. Suecia: canales de TV y streaming para ver el Mundial 2026 EN VIVO. (Foto: FIFA)

Canales para ver Países Bajos vs. Suecia EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026

En México, la transmisión del partido Países Bajos vs. Suecia estará disponible por Canal 5, TUDN, Azteca Deportes, Azteca 7 y la plataforma ViX Premium mediante el Pase Mundial 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro tanto por televisión como por streaming.

En Estados Unidos, el partido Países Bajos vs. Suecia será transmitido por FOX. Para los usuarios de Latinoamérica, también estará disponible a través de DirecTV Sports, DSports y DGO, además de Paramount+ en celulares, tabletas, computadoras, Smart TV y otros dispositivos compatibles.

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Finalmente, para disfrutar una experiencia segura y legal, se recomienda utilizar únicamente señales oficiales para ver el partido Países Bajos vs. Suecia. Plataformas no autorizadas como Fútbol Libre, Pelota Libre o Roja Directa no cuentan con derechos de transmisión del Mundial 2026 y pueden representar riesgos para los usuarios.

Viktor Gyökeres, el letal delantero que tiene Suecia y que buscará marcarle gol a Países Bajos en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Países Bajos vs. Suecia: alineaciones oficiales

Países Bajos: Bart Verbruggen; Virgil Van Dijk, Jan Paul Van Hecke, Micky Van de Ven, Denzel Dumfries; Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie De Jong; Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey.

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Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson, Alexander Bernhardsson; Benjamin Nygren, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari; Alexander Isak, Viktor Gyokeres.

Datos claves

Países Bajos y Suecia se enfrentan hoy, sábado 20 de junio, por el Mundial 2026.

El partido del Grupo F se disputará en el Estadio Houston de Estados Unidos.

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