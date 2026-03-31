¿Dónde y en qué estadio juegan Bosnia vs. Italia por el Repechaje UEFA al Mundial 2026?

Este martes 31 de marzo se conocerán los últimos países que formarán parte del roster final del Mundial 2026. Es por ello que hay selecciones que se terminarán de jugar su gran final. Entre ellas se encuentran Bosnia e Italia, las cuales se verán las caras en Europa con la intensión de poder terminar con uno de los boletos a Estados Unidos, Canadá y México.

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Esta gran final será disputada en Bosnia y Herzegovina, por lo que los ‘Dragones’ contarán con el apoyo de su público en todo momento. El coloso elegido para este duelo es el “Bilino Polje“, el cual no cuenta con una gran capacidad al solo poder albergar a 15,600 aficionados. No obstante, se espera que luzca un lleno total para este duelo tan importante.

Estadio Bilino Polje en Bosnia. (Foto: Getty Images).

En este escenario el cuadro de Bosnia ha venido participando en su camino en busca de llegar al próximo Mundial 2026. Por lo que, esperan que sea el lugar final para que puedan volver a una Copa del Mundo desde el 2014. Mismo tiempo en el que justamente la ‘Azzurri’ no llega a participar en este certamen.

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Italia con ventaja ante Bosnia

Por el momento el conjunto de Italia tiene una gran ventaja ante el conjunto de Bosnia. Puesto que los ‘Dragones’ no saben lo que es ganar un partido ante el cuadro ‘azzurro’, así que en este caso van a tener que buscar romper las estadísticas para poder pensar en volver a un Mundial.

Italia frente a Bosnia (Foto: Getty Images).

Si vemos los últimos 5 partidos que han tenido estos países, pues vemos como hay una impresionante supremacía del cuadro de Gennaro Gatusso: Son 4 victorias y tan solo 1 empate. La última vez que estos dos cuadros se vieron las caras fue en el 2024 con un 1-0 a favor de Italia, mientras que la vez que empataron fue en la UEFA Nations League por 1-1.

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El máximo anotador por parte del cuadro de Bosnia es Edin Dzeko, el veterano delantero lleva 6 goles en 8 partidos disputados. Mientras tanto, si hablamos de Italia nos encontramos con Mateo Retegui con 5 tantos en 9 juegos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde jugarán Bosnia vs. Italia?

Por el pase al Mundial 2026 la Selección de Bosnia se verá ante Italia en una gran final. Este encuentro se disputará el día 31 de marzo desde las 13:45 horas de Perú en el Estadio Bilino Polje en Bosnia.

Datos Claves

El encuentro entre Bosnia e Italia por el Mundial 2026 será el 31 de marzo .

por el Mundial 2026 será el . El partido se disputará en el Estadio Bilino Polje con capacidad para 15,600 aficionados .

con capacidad para . La selección de Italia, dirigida por Gennaro Gattuso, registra 4 victorias en últimos 5 duelos.