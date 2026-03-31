¡Alineaciones confirmadas! Italia vs Bosnia EN VIVO y GRATIS por el Repechaje UEFA al Mundial 2026 vía ESPN y Disney+

Las selecciones de Italia y Bosnia se enfrentan este martes 31 de marzo en el partido definitorio de la Ruta A del Repechaje UEFA al Mundial 2026. El Estadio Bilino Polje de Zenica es el escenario para este duelo, que comienza a las 20:45 horas local (15:45 horas de Lima, Perú) y se puede ver EN VIVO por ESPN y por Disney+ Premium para Sudamérica.
La ‘Azzurri’ y los ‘Dragones’ se enfrentan luego de superar a Irlanda del Norte y Gales (por penales), respectivamente, en los duelos previos de la Ruta A de Repechaje UEFA al Mundial 2026. Ahora, se disputan uno de los boletos europeos a la Copa del Mundo.
Alineaciones para Bosnia vs. Italia
- BOSNIA Y HERZEGOVINA: Nikola Vasilj; Amar Memic, Tarik Muharemovic, Nikola Katic, Sead Kolasinac; Ivan Sunjic, Amar Dedic, Ivan Basic; Ermedin Demirovic, Esmir Bajraktarevic y Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.
- ITALIA: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Moise Kean y Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattuso.