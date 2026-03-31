¡Alineaciones confirmadas! Italia vs Bosnia EN VIVO y GRATIS por el Repechaje UEFA al Mundial 2026 vía ESPN y Disney+

Las selecciones de Italia y Bosnia se enfrentan este martes 31 de marzo en el partido definitorio de la Ruta A del Repechaje UEFA al Mundial 2026. El Estadio Bilino Polje de Zenica es el escenario para este duelo, que comienza a las 20:45 horas local (15:45 horas de Lima, Perú) y se puede ver EN VIVO por ESPN y por Disney+ Premium para Sudamérica.

La ‘Azzurri’ y los ‘Dragones’ se enfrentan luego de superar a Irlanda del Norte y Gales (por penales), respectivamente, en los duelos previos de la Ruta A de Repechaje UEFA al Mundial 2026. Ahora, se disputan uno de los boletos europeos a la Copa del Mundo.

Alineaciones para Bosnia vs. Italia