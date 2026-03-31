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Repechaje UEFA

¡Alineaciones confirmadas! Italia vs Bosnia EN VIVO y GRATIS por el Repechaje UEFA al Mundial 2026 vía ESPN y Disney+

Italia y Bosnia definen uno de los boletos directos al Mundial 2026. Zenica es el escenario para este duelo. Sigue las acciones.

Italia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan por un lugar en el Mundial 2026.
© Gemini IAItalia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan por un lugar en el Mundial 2026.

Las selecciones de Italia y Bosnia se enfrentan este martes 31 de marzo en el partido definitorio de la Ruta A del Repechaje UEFA al Mundial 2026. El Estadio Bilino Polje de Zenica es el escenario para este duelo, que comienza a las 20:45 horas local (15:45 horas de Lima, Perú) y se puede ver EN VIVO por ESPN y por Disney+ Premium para Sudamérica.

La ‘Azzurri’ y los ‘Dragones’ se enfrentan luego de superar a Irlanda del Norte y Gales (por penales), respectivamente, en los duelos previos de la Ruta A de Repechaje UEFA al Mundial 2026. Ahora, se disputan uno de los boletos europeos a la Copa del Mundo.

Alineaciones para Bosnia vs. Italia

  • BOSNIA Y HERZEGOVINA: Nikola Vasilj; Amar Memic, Tarik Muharemovic, Nikola Katic, Sead Kolasinac; Ivan Sunjic, Amar Dedic, Ivan Basic; Ermedin Demirovic, Esmir Bajraktarevic y Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.
  • ITALIA: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Moise Kean y Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattuso.

CALENTAMIENTO DE LAS SELECCIONES

ASÍ FUE EL AMBIENTE EN LA PREVIA DE BOSNIA VS ITALIA

ITALIA EN EL ESTADIO

NO HAY MUCHOS CAMBIOS EN AMBAS SELECCIONES

Italia va con el mismo equipo que le ganó a Irlanda del Norte por 2-0. En tanto, en Bosnia y Herzegovina, hay un cambio respecto a la alineación titular que empezó ante Gales. Benjamin Tahirovic sale del equipo y su lugar lo ocupa Ivan Basic.

ALINEACIONES CONFIRMADAS PARA BOSNIA VS ITALIA

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Nikola Vasilj; Amar Memic, Tarik Muharemovic, Nikola Katic, Sead Kolasinac; Ivan Sunjic, Amar Dedic, Ivan Basic; Ermedin Demirovic, Esmir Bajraktarevic y Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.

ITALIA: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Moise Kean y Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattuso.

¿CÓMO LLEGAN ITALIA Y BOSNIA A ESTE PARTIDO?

El duelo definitorio entre Italia y Bosnia se dan luego de que ambos ganaron sus respectivos partidos en la Ruta A del Repechaje UEFA. La 'Azzurri' venció 2-0 a Irlanda del Norte con goles de Sandro Tonali y Moise Kean. Por su parte, Bosnia le empató a Gales con un gol de Edin Dzeko para el 1-1 y, luego, en los penales, ganó 4-2 como visitante.

SE DEFINE UN BOLETO AL MUNDIAL 2026

Italia va por un lugar en el Mundial 2026, pero tiene una dura parada ante Bosnia y Herzegovina. El ganador va al Mundial 2026 y el perdedor verá la Copa del Mundo por televisión.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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