Tras el fracaso de Italia rumbo al Mundial 2026: el día que Gennaro Gattuso cuestionó las clasificatorias en Conmebol

Italia no pudo clasificar al Mundial 2026 tras perder 4-1 (1-1) en los penales frente a Bosnia y Herzegovina. Con dicho resultado, no podrán decir presente en la máxima fiesta del fútbol por tercera vez consecutiva y las críticas son realmente incendiarias. Uno de los responsables es el entrenador Gennaro Gattuso, quien hace poco cuestionó las decisiones en las clasificatorias de Conmebol.

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Fuente: Getty Images.

Fiel a su estilo, Gennaro Gattuso no se mostró muy de acuerdo con la modalidad de clasificación que se dieron en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Si bien dichas palabras empezaron a generarle cuestionamientos por cómo Italia accedió al repechaje, el día de hoy se incrementan aún más cuando no pudieron vencer a Bosnia y Herzegovina y se fueron entre lágrimas.

“Ya lo hemos hablado, pero los sudamericanos son diez equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía, mientras acá los grupos son tan cerrados. Esa es la decepción. El mayor arrepentimiento es ese. No clasificar directo. Definitivamente, necesitamos revisar los criterios”; fue el comentario de Gennaro Gattuso en noviembre del 2025 cuando Italia accedió al repechaje rumbo al Mundial 2026 y a la vez no mostró arrepentimiento por ello.

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“No es justo que en Sudamérica clasifiquen seis equipos y el séptimo juegue repechaje, mientras acá los grupos son tan cerrados.



Ver al grupo sudamericano con seis equipos clasificados directamente para el Mundial me produce cierta tristeza”.



Gennaro Gattuso, DT de Italia. 😳🇮🇹 pic.twitter.com/1pceKxVRI7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 13, 2025

Luego de lo visto el día de hoy, nos surge una pregunta: ¿El todavía entrenador de Italia seguirá pensando lo mismo? No lo sabemos y es muy probable que sea uno de los últimos temas a los que querrá referirse. Eso sí, lo único concreto a esta altura que la ‘Azzurra’ se mantiene inmersa en una enorme crisis deportiva y generacional que no le permite brillar como sí sucedía en décadas pasadas.

La promesa de Gennaro Gattuso que deberá cumplir luego de fracasar con Italia

Ahora que se concretó el fracaso de Italia en el intento de clasificar al Mundial 2026, no podemos olvidar que en octubre del año pasado se dio una llamativa promesa por parte de un muy sincero Gennaro Gattuso. Resulta que el estratega aseguró que no de conseguir el objetivo se iría a vivir muy lejos del territorio nacional, a tal punto de que ahora muchos podrían reclamar que lo cumpla.

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“Si Italia no se clasifica para el Mundial de 2026, me voy del país. Ya vivo bastante lejos, pero me iría aún más lejos. Ojalá Dios nos ayude y no perdamos jugadores. Jugaremos dos partidos importantes e intentaremos formar un núcleo compacto que pueda rendir bien dentro y fuera del campo”; manifestó uno de los últimos campeones del mundo que tuvo la ‘Azzurra’ en Alemania 2026.

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DATOS CLAVES

Italia quedó fuera del Mundial 2026 tras perder en penales 4-1 ante Bosnia y Herzegovina (luego de empatar 1-1).

quedó fuera del Mundial 2026 tras perder en penales ante Bosnia y Herzegovina (luego de empatar 1-1). Gennaro Gattuso , entrenador de la “Azzurra”, había criticado previamente el sistema de clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas ( Conmebol ).

, entrenador de la “Azzurra”, había criticado previamente el sistema de clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas ( ). Gattuso realizó una promesa en octubre de 2025: aseguró que se iría a vivir fuera de Italia si no lograba la clasificación al Mundial.