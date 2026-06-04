Este jueves 11 de junio se inaugura el Mundial 2026 con el partido entre México vs. Sudáfrica y habrá presencia peruana.

Aunque la Selección Peruana no logró clasificar al Mundial 2026, el fútbol peruano sí tendrá representación en uno de los eventos más importantes del planeta. La ceremonia de inauguración se realizará este jueves 11 de junio en el histórico Estadio Azteca, escenario que albergará además el partido entre la Selección de México y la Selección de Sudáfrica.

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La noticia fue confirmada por la periodista Ana Lucía Rodríguez durante el programa L1 MAX, donde reveló que importantes autoridades del fútbol peruano asistirán al evento organizado por la FIFA. La presencia de la delegación nacional también forma parte de una agenda de trabajo vinculada al desarrollo deportivo del país.

La participación de dirigentes y responsables del área futbolística de la Federación Peruana de Fútbol se da en un momento de reorganización institucional, con varios proyectos orientados a fortalecer el crecimiento del fútbol nacional en los próximos años.

Además, la presencia de estos representantes en una cita de alcance mundial permitirá intercambiar experiencias y observar de cerca modelos de gestión utilizados por otras federaciones que participan en la Copa del Mundo.

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Lozano, Menezes y Ferrari con la camiseta de la Selección Peruana. (Foto: Bicolor)

Lozano, Ferrari y Menezes estarán en el Mundial 2026

Según la información revelada en L1 MAX, los tres representantes peruanos que asistirán a la inauguración del Mundial serán Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol; Mano Menezes, actual seleccionador de Perú; y Jean Ferrari, director general de fútbol.

“Lozano, Ferrari y Menezes van a estar en la inauguración del Mundial”, señaló Ana Lucía Rodríguez. Asimismo, la reportera agregó que, una vez culminada esta actividad internacional, tanto Mano Menezes como Jean Ferrari iniciarán una gira por distintos clubes de provincia para evaluar aspectos relacionados con infraestructura, metodología de trabajo y condiciones de entrenamiento.

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Mano Menezes entrenando con la Selección Peruana. (Foto: Bicolor)

¿Cuándo y a qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026 será este jueves 11 de junio. La realización será en el estadio Azteca a las 12:30 PM y tras una hora y media empezará el partido entre México vs. Sudáfrica.

¿En qué canal de Perú se verá la inauguración del Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026 se verá en América Televisión en Perú para la señal abierta y también en Directv, Disney+, Paramount y DGO a través de las señales de pago y vía streaming.

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Datos claves

La inauguración del Mundial 2026 se realizará este jueves 11 de junio.

Lozano, Ferrari y Menezes asistirán a la ceremonia en el Estadio Azteca.

La periodista Ana Lucía Rodríguez confirmó la noticia en el programa L1 MAX.