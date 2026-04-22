¿Italia al Mundial 2026? Piden a Donald Trump y la FIFA que la Azzurra juegue en lugar de Irán

La Selección Italiana no pudo conseguir la clasificación al Mundial 2026 luego de perder frente a Bosnia y Herzegovina en el más reciente repechaje de la UEFA. Ahora, una novedad de último momento los podría mandar a la máxima fiesta del fútbol en lugar de una Selección de Irán que a la vez estaría dudando de su participación debido a los problemas bélicos con Estados Unidos.

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Entonces, a raíz de dicha situación es que el nombre de Donald Trump aparece en el radar. El presidente de los Estados Unidos estaría detrás de esta maniobra futbolística y durante las últimas horas se pudo conocer que un enviado especial suyo hacia la FIFA habría solicitado de manera oficial obtener la posible vacante que Irán dejaría, de tal manera que Italia sea la gran beneficiada en el caso.

“Confirmo que le he sugerido a Trump y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión”; declaró Paolo Zampolli, enviado de Donald Trump, a ‘Financial Times‘.

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A top envoy to Donald Trump suggested the swap to Fifa president Gianni Infantino and the US president, as leader of the country co-hosting the tournament, arguing that Italy’s four World Cup titles in the tournament's history justify awarding it the slot. https://t.co/yWT7LQrbNG pic.twitter.com/Dcj8ohrOfs — Financial Times (@FT) April 22, 2026

Si bien parece una situación improbable y que para muchos a esta altura del año 2026 es complicada que pueda darse, muchos veces en el fútbol todo puede suceder. Teniendo en cuenta los problemas entre Irán y Estados Unidos, además de los amagues de renuncia al Mundial 2026 por parte del equipo asiático, solo queda esperar qué decisión tomarán en la interna de la FIFA.

¿Quiénes serían los rivales de Italia en el Mundial 2026 y cómo alteraría el campeonato?

En el caso de que durante los próximos días exista un escenario positivo para la Selección Italiana y de que efectivamente pueda inscribir su nombre en el Mundial 2026 en lugar de la Selección de Irán, debemos detenernos en que el nivel de la competencia se alteraría en cierta medida. Además, los rivales no mirarían con los mismos ojos a un contrincante con tanta historia en el planeta.

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Respecto a la zona que integraría Italia, hablamos de que sería parte del Grupo G del Mundial 2026 y jugaría frente Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Es así que de ninguna manera hablamos de un acceso fácil para ninguna de estas selecciones. Claramente, estamos jugando con la posibilidad de que FIFA responda a favor de los tetracampeones del mundo, así que tampoco es que sea una tarea sencilla.

Fuente: FIFA World Cup.

DATOS CLAVES

Italia perdió el repechaje de la UEFA contra Bosnia y Herzegovina para el Mundial.

perdió el repechaje de la contra para el Mundial. Paolo Zampolli , enviado de Donald Trump , solicitó a la FIFA que Italia reemplace a Irán.

, enviado de , solicitó a la que Italia reemplace a Irán. Italia integraría el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda de ser admitida.