El contundente mensaje de Beccacece tras el empate 0-0 entre Ecuador y Curazao: “Tenemos una…”

Sebastián Beccacece se hizo viral después del empate de Ecuador por una frase de aliento a sus jugadores.

La Selección de Ecuador quedó al borde de la eliminación del Mundial 2026 después de un duro tropiezo frente a la Selección de Curazao. Si bien todavía no están completamente eliminados, tienen muy pocas probabilidades de llegar a clasificar a la siguiente ronda de este certamen.

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Por esa razón, Sebastián Beccacece se hizo viral después de una frase motivadora a sus jugadores. Intentando levantar el ánimo tras un 0-0 que los deja con un respirador artificial. “Tenemos una vida más, cabeza arriba“, fue lo que el argentino le dijo a sus jugadores después del partido.

Las palabras de Beccacece:

"TENEMOS UNA VIDA MÁS, CABEZA ARRIBA" 💬



El aliento de Sebastián Beccacece para los futbolistas de Ecuador tras el empate frente a Curazao.



A la Tri se le viene Alemania. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ksfH7PHn3x — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

Si bien el cuadro de Ecuador todavía dependen de ellos mismos, el DT argentino viene siendo duramente criticado en las redes sociales. Esto después de terminar empatando ante un equipo que venía de ser goleado por 7-1 ante Alemania, pero en este partido no pudieron hacerle ni un solo gol.

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¿Cuándo juegan Ecuador vs. Alemania?

El último partido del grupo E se disputará el día jueves 25 de junio. Acá la Selección de Ecuador se verá ante Alemania desde las 15:00 horas de Perú en el Estadio de New York New Jersey en los Estados Unidos. Siendo un partido que va a la misma hora que el choque de Costa de Marfil ante Curazao para definir el grupo.

Al cuadro sudamericano tan solo le sirve la victoria, cualquier resultado que no sea este los dejará fuera del Mundial 2026. Por lo que es un juego complicado en donde tendrán que buscar superar a un cuadro germano que tiene prácticamente la clasificación como primero de su grupo incluso perdiendo.

Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026

# Paises PJ PG PE PP DG PTS 1 Alemania 2 2 0 0 7 6 2 Costa de Marfil 2 1 0 1 0 3 3 Ecuador 2 0 1 1 -1 1 4 Curazao 2 0 1 1 -6 1

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