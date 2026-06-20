Se confirmó la lesión de Raphinha: Brasil definió su futuro en el Mundial 2026

Fabrizio Romano informó que el delantero brasileño sufrió una lesión muscular y no jugará la próxima fecha del Mundial 2026.

La selección de Brasil recibió una noticia que genera preocupación en plena disputa del Mundial 2026. Luego de abandonar el terreno de juego durante el triunfo ante Haití, se confirmó que Raphinha sufrió una lesión muscular en el muslo derecho y no podrá estar presente en el próximo compromiso de la ‘Canarinha’.

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El extremo del Barcelona había encendido las alarmas durante la victoria por 3-0 frente al combinado haitiano, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C. Tras los exámenes realizados por el cuerpo médico brasileño, se conoció el alcance de la dolencia y también la decisión que tomó el comando técnico respecto al futuro del jugador en el certamen.

🚨 RAPHINHA SE PERDERÍA EL RESTO DEL MUNDIAL



Una de las estrellas de Brasil 🇧🇷 salió reemplazada en el primer tiempo de lo que fue victoria 3-0 ante Haití 🇭🇹, y en las próximas horas se confirmaría la peor noticia.



Según indican medios catalanes y brasileños, la lesión de… — Fútbol Fichajes (@FutbolFichajes) June 20, 2026

Raphinha encendió las alarmas ante Haití y se confirmó la lesión

La preocupación comenzó a los 40 minutos del encuentro entre Brasil y Haití. Raphinha sintió una molestia física que le impidió continuar en el partido y tuvo que abandonar el campo antes del descanso, generando incertidumbre entre los aficionados y el comando técnico liderado por Carlo Ancelotti.

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Horas después, el reconocido periodista Fabrizio Romano reveló el diagnóstico oficial mediante sus redes sociales. “Raphinha sufre una lesión muscular en el muslo derecho, según confirmaron las pruebas realizadas por Brasil. Raphinha se someterá a un tratamiento intensivo y permanecerá con la selección brasileña en el Mundial, buscando recuperarse para las siguientes fases del torneo. Se perderá el próximo partido contra Escocia“, informó el comunicador italiano.

La confirmación representa una baja sensible para Brasil, ya que el atacante es una de las principales piezas ofensivas del equipo y venía siendo determinante en el esquema de la ‘Verdeamarela’.

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Brasil tomó una decisión sobre el futuro de Raphinha en el Mundial

A pesar de la lesión, la Confederación Brasileña de Fútbol decidió mantener a Raphinha dentro de la concentración mundialista. El futbolista iniciará un tratamiento intensivo con el objetivo de recuperarse lo antes posible y estar disponible para las fases decisivas de la competencia.

De acuerdo con la información compartida por Romano, el extremo se perderá únicamente el encuentro frente a Escocia, programado para la tercera fecha de la fase de grupos. Sin embargo, Brasil mantiene la esperanza de contar nuevamente con él si logra avanzar a las rondas eliminatorias.

Mientras tanto, Ancelotti deberá analizar variantes para suplir una ausencia importante en ataque. La evolución del jugador será monitoreada diariamente por el departamento médico, que trabajará contrarreloj para que una de las figuras brasileñas pueda reaparecer en el tramo decisivo del Mundial 2026.

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¿Cuándo vuelve a jugar Brasil en el Mundial 2026?

Tras vencer a Haití por 3-0, Brasil afrontará su último compromiso de la fase de grupos frente a Escocia, el cual se está programado para el miércoles 24 de junio a las 17:00 horas de Perú.

Para ese encuentro, Raphinha ya está descartado debido a la lesión muscular sufrida en el muslo derecho. La selección brasileña buscará asegurar su clasificación a los octavos de final y llegar con buenas sensaciones a la etapa de eliminación directa.

DATOS CLAVES

El delantero Raphinha sufrió una lesión muscular y no jugará el próximo partido de Brasil.

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La selección de Brasil venció 3-0 a Haití en la segunda jornada del Grupo C.