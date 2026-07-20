CONMEBOL le da la mejor noticia a Perú con histórico cambio para el Mundial 2030

La propuesta de CONMEBOL podría abrirle a la Selección Peruana una nueva oportunidad de regresar a una Copa del Mundo.

Luego de culminar el Mundial 2026, las miradas ya comienzan a dirigirse hacia la próxima edición de la competencia. En ese contexto, la CONMEBOL volvió a impulsar una propuesta que podría representar una gran oportunidad para la Selección Peruana de cara al 2030.

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Alejandro Domínguez, presidente del organismo sudamericano, utilizó sus redes sociales para destacar que el siguiente Mundial tendrá como parte de sus escenarios a Uruguay, Argentina y Paraguay. Además, reiteró su intención de que el torneo del Centenario se dispute con la histórica cifra de 64 selecciones.

“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”, escribió el titular de la CONMEBOL.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

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¿Por qué el Mundial de 64 selecciones beneficiaría a Perú?

La ampliación del número de participantes incrementaría considerablemente las posibilidades de Perú de regresar a una Copa del Mundo. Aunque todavía no se ha definido cómo se distribuirían los cupos entre las confederaciones, Sudamérica podría recibir más plazas clasificatorias bajo este nuevo formato.

Actualmente, la CONMEBOL cuenta con diez selecciones afiliadas. Por ello, un aumento de 48 a 64 participantes abriría incluso la posibilidad de que la región disponga de suficientes cupos para que la mayoría de sus países dispute el torneo, aunque esa distribución todavía tendría que ser evaluada y aprobada por la FIFA.

Para la ‘bicolor’, este escenario representaría una noticia alentadora después de sus dificultades para conseguir un boleto mundialista. La eventual modificación reduciría el margen de eliminación en las Eliminatorias y aumentaría sus opciones de volver a competir en el máximo evento del fútbol.

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¿El Mundial 2030 con 64 equipos ya fue confirmado?

Por el momento, la participación de 64 selecciones no está confirmada oficialmente. Se trata de una propuesta respaldada por la CONMEBOL y presentada ante la FIFA con el objetivo de celebrar los cien años de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930.

La FIFA viene analizando la iniciativa, que elevaría de manera considerable la cantidad de partidos y obligaría a modificar la organización originalmente establecida. Por ese motivo, todavía será necesario alcanzar acuerdos sobre el calendario, las sedes y la distribución de los nuevos cupos.

¿Dónde se jugará el Mundial 2030?

España, Portugal y Marruecos serán los principales organizadores del Mundial 2030. Sin embargo, como parte de la celebración por el Centenario, Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán un partido cada uno durante el inicio de la competencia. Las seis selecciones tendrán clasificación automática.

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La intención de la CONMEBOL es que Sudamérica tenga mayor protagonismo durante esta edición histórica. Mientras la FIFA toma una decisión definitiva, la posibilidad de un Mundial con 64 equipos ya genera ilusión en Perú y en otras selecciones que buscan aumentar sus oportunidades de clasificación.

DATOS CLAVES

Alejandro Domínguez propuso realizar el Mundial 2030 con un total de 64 selecciones.

Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido del Mundial 2030 por el Centenario.

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