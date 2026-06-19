Las selecciones de Turquía y Paraguay se enfrentan este viernes 19 de junio de 2026 en el Estadio Bahía de San Francisco, ubicado en Santa Clara, California. El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo y representa una final anticipada para ambos combinados.
Tanto el conjunto europeo como la Albirroja llegan con la máxima presión tras sufrir derrotas en sus respectivos partidos de debut. Un nuevo tropiezo dejaría a cualquiera de los dos equipos al borde de la eliminación matemática del torneo.
Horarios confirmados para ver el partido
- México: 9:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 10:00 p.m.
- Estados Unidos (Miami/Nueva York): 11:00 p.m.
- Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay: 12:00 a.m. (sábado 20 de junio).
- España: 5:00 a.m. (sábado 20 de junio).
- Análisis de Turquía y Paraguay
Tendremos ahora el Turquía vs Paraguay por el Mundial 2026. (Foto: X).
El estratega de Turquía, Vincenzo Montella, busca corregir los desajustes defensivos que costaron caro en la primera jornada del campeonato. La principal novedad en el esquema táctico podría ser el regreso desde el arranque del extremo Kenan Yıldız, ya recuperado de sus molestias físicas.
La joya de la Juventus sumará fuerzas junto a Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu en la zona de gestación del mediocampo. El cuadro otomano intentará imponer un ritmo de alta posesión, transiciones rápidas y volumen de ataque constante en territorio rival.
Dónde ver EN VIVO Turquía vs Paraguay: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026
Por su parte, el seleccionado paraguayo dirigido por Gustavo Alfaro afronta este compromiso con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones. El cuerpo técnico ha trabajado intensamente en fortalecer el bloque defensivo y en asegurar la efectividad en las transiciones rápidas.
Las principales cartas ofensivas del combinado sudamericano para romper el bloque rival serán Julio Enciso y Miguel Almirón. El estratega evalúa variantes en la primera línea de volantes para darle mayor fluidez y salida limpia al balón hacia los atacantes.
Canales de TV y plataformas de streaming
- Paraguay: GEN, Trece, Telefuturo, Unicanal y Tigo Sports. En streaming por Tigo Sports App.
- Perú: América TV y DirecTV Sports. Por streaming en América tvGO y DGO.
- México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN y TV Azteca. Por streaming mediante la plataforma ViX.
- Estados Unidos: FOX y FS1 (inglés); Telemundo y Universo (español). En streaming por Peacock y FOX Sports App.
- Sudamérica: DirecTV Sports por cable y la plataforma digital DGO. En plataformas integradas estará disponible por Disney+ Premium.
- España: La 1 de RTVE, DAZN y Movistar Plus+. Por streaming mediante RTVE Play.
Alineaciones probables de Turquía y Paraguay
Turquía (4-2-3-1):
- Portero: Uğurcan Çakır.
- Defensas: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu.
- Mediocampistas: İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu; Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız.
- Delantero: Kerem Aktürkoğlu.
Paraguay (4-4-2):
- Portero: Orlando Gill.
- Defensas: Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso.
- Mediocampistas: Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Julio Enciso.
- Delanteros: Miguel Almirón, Antonio Sanabria.
Ficha técnica del Turquía vs. Paraguay
- Árbitro Principal: Iván Barton (El Salvador).
- Escenario: Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California.
- Capacidad: 68,827 espectadores.
- Historial: Este duelo representa un choque inédito entre ambas naciones en la historia de las citas mundialistas absolutas.
DATOS CLAVE
- Turquía y Paraguay juegan el viernes 19 de junio de 2026 en California.
- El partido se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco en Santa Clara.
- Los canales GEN, Trece, Telefuturo y Unicanal transmitirán el juego en vivo para Paraguay.