En instantes tendremos el minuto a minuto entre Turquía vs Paraguay. Correspondiente al Mundial 2026.

Tras sus respectivas derrotas en la jornada inicial, tanto Turquía como Paraguay afrontan este encuentro bajo una gran presión. La urgencia de ambos por puntuar para mantenerse en la competición podría propiciar un juego más abierto, escenario donde Turquía buscaría aprovechar su capacidad ofensiva para adelantarse en el marcador.

A nivel de selecciones mayores, Paraguay y Turquía registran un único enfrentamiento en su historia. Este encuentro tuvo lugar en 1995 durante la Copa Centenario celebrada en Chile, certamen en el que la Albirroja se consagró campeona bajo la dirección técnica del húngaro Ladislao Kubala.

En las horas previas al encuentro contra Turquía, un ciudadano colombiano se presentó para expresar su respaldo a la selección de Paraguay.

Desde las inmediaciones del estadio de la Bahía de San Francisco, donde esta noche Paraguay enfrentará a Turquía en un partido determinante por la fase de grupos.

En las afueras del estadio de la Bahía de San Francisco, se vive la previa del decisivo duelo de fase de grupos que enfrentará esta noche a las selecciones de Paraguay y Turquía.

Esta es la alineación de Turquía y Paraguay para este partido por el Mundial 2026.

Julio Enciso está preparado para jugar este partido contra Turquía, de su talento dependerá el transcurso del resultado.

Tanto Paraguay como Turquía, dejarán la vida en este enfrentamiento del Mundial 2026. Desde la zona técnica, veremos muchas indicaciones seguramente.

Tanto Australia como Estados Unidos se mantienen expectantes. Especialmente el conjunto australiano, que definirá su futuro frente a Paraguay en la jornada de cierre.

Previo al partido, se entonan en Turquía y Paraguay a todo corazón.

Solo faltan unos minutos para vivir el Turquía vs. Paraguay. Se define mucho en este duelo del Mundial 2026.

Ya se juega el Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026.

Apareció Matías Galarza para poner el priemro. Al primer minuto, con un remate de larga distancia.

Turquía sintió la pegada de este partido al comienzo. Se mandan al ataque pronto.

Matías Galarza comete una falta fuerte contra el volante turco: Yunus Akgün. Puede ser revisada con el VAR.

Después del tanto de Matías Galarza, parece que hay una determinación de cuidar el resultado. Dependerá ahora el juego de lo que proponga Turquía.

¡¡AL MINUTO DE JUEGO APARECIÓ UN JUGADOR DE RIVER!! Toque rápido de Enciso y zapatazo infernal de GALARZA FONDA, desde lejísimos, para el 1-0 de Paraguay ante Turquía.

El zapatazo infernal del paraguayo Galarza ante Turquía tras un toque rápido de Enciso, quien asistió perfecto.

Kenan Yıldız lo quiso encarar a Juan José Cáceres. Quien la mandó al saque de manos para Turquía.

Después de anotar el primer tanto, prueban con lanzamientos directos. Siendo esto un arma que buscará asustar a la defensa de Turquía.

Después de un comienzo dudoso, el cuadro de Turquía se está haciendo notar su manejo de fútbol. Paraguay espera para buscar un contra ataque rápido.

Arda Güler pensó rápido y disparó desviado con la pierna izquierda. Después de un gran robo en la mitad de la cancha de Turquía.

De una salida rápida en ataque, que terminó en una posición adelantada de Isidro Pitta, tras un pase en profundidad. Jugará ahora Turquía.

Turquía está haciéndose fuerte a la hora de mover la pelota y cuidar la misma. Podría llegar el empate pronto.

Turquía sigue perdiendo en el marcador, pero se acerca rápido a la defensa de Paraguay.

Paraguay y Turquía descansan en este momento. Mientras conversan con sus entrenadores.

Apenas tiene la oportunidad de jugar, Turquía trabaja bien en robarle el balón. Siendo esto un problema para los guaraníes, que portegen su triunfo por ahora.

Gran servicio de Hakan Çalhanoğlu. Cabezazo de Mert Müldür, que choca en el palo. Asustados todos en Paraguay, la rechazó Isidro Pitta.

Gran jugada en ofensiva, que termina en un remate de Juan José Cáceres. Salvó a Turquía, su portero Uğurcan Çakır.

Primero desperdició Paraguay un ataque prometedor. Después, en velocidad robó Turquía. Teniendo la oportunidad de marcar el empate, pero desaprovecharon también la oportunidad.

Paraguay se está acomodando en la mitad de la cancha, pasando rápido a la ofensiva. Asustando a los europeos en cada movimiento.

Tienen la pelota, pero no generan peligro. Paraguay espera mucho más cómodo, para salir rápido de contra.

Se jugarán 6 minutos adicionales, desde el minuto 45 de este primer tiempo.

El referee del partido estará revisando como Miguel Almirón se tapó la boca al hablar. Lo echaron con tarjeta roja, porque se activó esa regla, y se perjudica Paraguay.

Con la acción ejecutada, Turquía se manda con todo a la ofensiva, para buscar el resultado favorable.

Gracias al hombre de más en el partido. Está forzando un ataque, pero İsmail Yüksek remata desviado.

Prueba nuevamente de lejos el cuadro europeo. İsmail Yüksek remata de lejos otra vez, pero sin miedo en la portería de Paraguay aún.

Hakan Çalhanoğlu disparó de larga distancia, metió la cabeza el defensor capitán de Paraguay. Cayendo al piso por el golpe. Sigue el partido sin parar.

Paraguay le está ganando por la mínima diferencia a Turquía. Todo está caldedado después de la expulsión contra Miguel Almirón.

El cotejo de Turquía vs Paraguay por el Mundial 2026, lo vives con nosotros. En vivo y directo mediante nuestro minuto a minuto más completo.

Las selecciones de Turquía y Paraguay se enfrentan este viernes 19 de junio de 2026 en el Estadio Bahía de San Francisco, ubicado en Santa Clara, California. El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo y representa una final anticipada para ambos combinados.

Tanto el conjunto europeo como la Albirroja llegan con la máxima presión tras sufrir derrotas en sus respectivos partidos de debut. Un nuevo tropiezo dejaría a cualquiera de los dos equipos al borde de la eliminación matemática del torneo.

Horarios confirmados para ver el partido

México: 9:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 10:00 p.m.

Estados Unidos (Miami/Nueva York): 11:00 p.m.

Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay: 12:00 a.m. (sábado 20 de junio).

España: 5:00 a.m. (sábado 20 de junio).

Análisis de Turquía y Paraguay

Tendremos ahora el Turquía vs Paraguay por el Mundial 2026. (Foto: X).

El estratega de Turquía, Vincenzo Montella, busca corregir los desajustes defensivos que costaron caro en la primera jornada del campeonato. La principal novedad en el esquema táctico podría ser el regreso desde el arranque del extremo Kenan Yıldız, ya recuperado de sus molestias físicas.

La joya de la Juventus sumará fuerzas junto a Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu en la zona de gestación del mediocampo. El cuadro otomano intentará imponer un ritmo de alta posesión, transiciones rápidas y volumen de ataque constante en territorio rival.

Por su parte, el seleccionado paraguayo dirigido por Gustavo Alfaro afronta este compromiso con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones. El cuerpo técnico ha trabajado intensamente en fortalecer el bloque defensivo y en asegurar la efectividad en las transiciones rápidas.

Las principales cartas ofensivas del combinado sudamericano para romper el bloque rival serán Julio Enciso y Miguel Almirón. El estratega evalúa variantes en la primera línea de volantes para darle mayor fluidez y salida limpia al balón hacia los atacantes.

Canales de TV y plataformas de streaming

Paraguay: GEN, Trece, Telefuturo, Unicanal y Tigo Sports. En streaming por Tigo Sports App.

Perú: América TV y DirecTV Sports. Por streaming en América tvGO y DGO.

México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN y TV Azteca. Por streaming mediante la plataforma ViX.

Estados Unidos: FOX y FS1 (inglés); Telemundo y Universo (español). En streaming por Peacock y FOX Sports App.

Sudamérica: DirecTV Sports por cable y la plataforma digital DGO. En plataformas integradas estará disponible por Disney+ Premium.

España: La 1 de RTVE, DAZN y Movistar Plus+. Por streaming mediante RTVE Play.

Alineaciones probables de Turquía y Paraguay

Turquía (4-2-3-1):

Portero: Uğurcan Çakır.

Defensas: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu.

Mediocampistas: İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu; Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız.

Delantero: Kerem Aktürkoğlu.

Paraguay (4-4-2):

Portero: Orlando Gill.

Defensas: Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso.

Mediocampistas: Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Julio Enciso.

Delanteros: Miguel Almirón, Antonio Sanabria.

Ficha técnica del Turquía vs. Paraguay

Árbitro Principal: Iván Barton (El Salvador).

Escenario: Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California.

Capacidad: 68,827 espectadores.

Historial: Este duelo representa un choque inédito entre ambas naciones en la historia de las citas mundialistas absolutas.

DATOS CLAVE