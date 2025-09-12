Selección Peruana castigada: Conmebol tomó una fuerte decisión por quedar fuera del Mundial 2026

Siguen los días desafortunados para la Selección Peruana. Quedando fuera del Mundial 2026 previo a una fecha de terminar las Eliminatorias Sudamericanas, ahora la Conmebol la castigó fuertemente. Y es que todo tiene consecuencias y más cuando pasan tres técnicos por un mismo país en un solo proceso.

No hay que olvidar que gran parte del fracaso de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 fue por los técnicos. Empezando con Juan Reynoso, luego con Jorge Fossati y al final con Óscar Ibáñez, los tres tienen grados de responsabilidad y la Conmebol lo sabe muy bien.

Y ahora Conmebol castigó más a la Selección Peruana al no tomar a ningún jugador en cuenta para el once ideal de la última fecha doble. Así es, en formaciones donde antes aparecían Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Pedro Gallese o Paolo Guerrero, hoy las plazas están ocupadas en su mayoría por jugadores de Colombia y Ecuador.

De esta forma, Conmebol confirmó el once ideal tras la fecha 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas: Alisson Becker; Guillermo Varela, Gustavo Gómez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Jefferson Lerma, Matías Galarza y James Rodríguez; Lionel Messi, Miguel Terceros y Luis Suárez.

El once ideal de Conmebol de las Eliminatorias fecha 17 y 18. (Foto: Conmebol)

FIFA también castigará a Perú tras quedar fuera del Mundial 2026

FIFA también prepara un castigo para la Selección Peruana luego de quedar fuera del Mundial 2026. No logrando el objetivo por segunda eliminatoria seguida, Perú tendrá que ver la Copa del Mundo por televisión.

Pues como se sabe, FIFA publicará dentro de los próximos días el nuevo ranking de selecciones y Perú caerá tras sus derrotas ante Uruguay por 4-0 en Montevideo y Paraguay por 1-0 en Lima. De esta forma la Selección Peruana se complicará mucho más y probablemente salga del Top 50 de selecciones.

¿Cuántos puntos hizo Perú en las Eliminatorias al Mundial 2026?

Perú hizo 12 puntos en las Eliminatorias al Mundial 2026. Tras 18 fechas, el cuadro de la Selección Peruana solo pudo sumar 12 unidades de 54 posibles. De esta forma, se quedó en el noveno puesto y fue eliminado del Mundial 2026.

¿Qué países de Conmebol clasificaron al Mundial 2026?

Las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 decidieron que seis países vayan directo a la Copa del Mundo: Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay. Además, Bolivia irá al repechaje internacional para tentar un cupo.

