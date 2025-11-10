Oliver Sonne rompió su silencio y sorprendió con declaración tras no ser convocado a la Selección Peruana

Recientemente, Burnley publicó un video poco habitual de Oliver Sonne, en el que el jugador se dirige públicamente tras quedar fuera de convocatorias tanto del equipo de la Premier League como de la Selección Peruana. Aunque continúa entrenando con su club, el lateral nacional no ha tenido participación en partidos durante varias semanas.

Publicidad

Publicidad

Oliver Sonne habló sobre su relación con el Perú

En el marco de su cumpleaños, Burnley quiso destacar a Oliver Sonne y le dedicó una amena publicación en redes sociales, la cual acompañó con un entrevista para acercarlo a los seguidores. La charla no se centró en su actualidad futbolística, sino en el significado detrás de cada uno de sus tatuajes.

Bajo ese contexto, le consultaron si tenía algún tatuaje relacionado con Perú, y Sonne no dudó en responder que lleva el escudo del país, valorando lo que representa en su trayectoria profesional. Además, señaló que forma parte de la ‘bicolor’ desde hace tres años y espera continuar aportando toda su experiencia al equipo.

“¿Algún tatuaje peruano? Me hice uno. Obviamente Perú ha sido muy importante en mi carrera. Empecé en la selección nacional hace dos o tres años y me acogieron como si fuera parte de ellos. Se han convertido en una especie de familia para mí. Así que quería algo que representara al país. Me encanta. Simboliza un gran logro para mí”, explicó el ‘Vikingo’ para las cámaras de Burnley.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

No fue convocado a la Selección Peruana

En las últimas convocatorias, Oliver Sonne no fue tomado en cuenta por la Selección Peruana para los amistosos por fecha FIFA de octubre y noviembre. Desde su participación en el duelo de Eliminatorias frente a Paraguay, el lateral ha visto reducida su continuidad tanto en su club como en el combinado nacional.

Es por esto que, ahora, su objetivo será recuperar ritmo en el conjunto inglés y dejar en claro que merece ser parte del proyecto rumbo al Mundial 2030. Cabe resaltar que, actualmente, Sonne es el jugador con mayor valorización de la ‘blanquirroja’, con un monto de 4 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

Oliver Sonne vs. Chile.

DATOS CLAVES

Oliver Sonne reveló en una entrevista con Burnley que tiene tatuado el escudo de Perú en su cuerpo.

El lateral Oliver Sonne afirmó que forma parte de la Selección Peruana desde hace dos o tres años.

Publicidad

Publicidad