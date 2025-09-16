Es tendencia:
La confesión de Óscar Ibáñez: reveló sin filtros quién fue el responsable de su salida de la Selección Peruana

Óscar Ibáñez rompió su silencio, habló de su salida de la Selección Peruana y disparó contra todos en la FPF

Óscar Ibáñez en la Selección Peruana.
El técnico Óscar Ibáñez rompió su silencio y habló sobre su salida de la Selección Peruana. Contando detalles no conocidos, el entrenador expresó que Agustín Lozano le había dicho que iba a seguir, pero Jean Ferrari no tenía la misma idea.

Hablando para Teledeportes, Óscar Ibáñez dejó en claro lo que pasó: “Mi contrato terminaba en el último partido, el presidente (Agustín Lozano) me había dicho que quería que continúe en los siguientes partidos amistosos, le dije que sí”, comenzó.

Luego, dando más detalles, Óscar Ibáñez reveló la postura de Jean Ferrari: “Cuando terminaron los partidos hablé con el presidente y me dijo que mantenía la propuesta. Después conversé con Jean Ferrari y me comunicó que él pensaba otra cosa y a partir de ahí no tenía sentido seguir”.

En este punto, Óscar Ibáñez expresó que Jean Ferrari decidió que no siga en la Selección Peruana, pero que Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, sí lo quería.

Ibáñez reveló quién lo sacó de la Selección

El técnico Óscar Ibáñez dejó en claro que Jean Ferrari fue el responsable de su no continuidad en la Selección Peruana: “Tuve una conversación con los dos (Agustín Lozano y Jean Ferrari), éramos los tres conversando y ante esa situación era lo más prolijo y lo mejor para todos, era quedar ahí”.

Con las palabras de Óscar Ibáñez se confirma que Agustín Lozano y Jean Ferrari sí tenían puntos de vistas diferentes sobre quién debía quedarse como técnico de la Selección Peruana.

¿En qué puesto quedó Perú en las Eliminatorias al Mundial 2026?

La Selección Peruana quedó en el puesto 9 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Terminando con 12 puntos tras 18 partidos, el equipo quedó fuera de la próxima Copa del Mundo.

¿Cuáles son los próximos partidos de Perú?

La Selección Peruana tendrá que asumir partidos amistosos en el mes de octubre y noviembre del 2025. Se sabe que para esos duelos contará con un entrenador interino y que los partidos serán ante Rusia y Chile en nombre.

