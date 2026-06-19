Escocia vs Marruecos: ¿Dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026?

Escocia y Marruecos abren la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. El partido se juega en un estadio con mucha historia y capacidad para poco más de 65 mil espectadores.

Las selecciones de Escocia y Marruecos abren la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. Se enfrentan este viernes 19 de junio en un partido, que se juega en el Gillette Stadium (denominado Boston Stadium por la FIFA para este torneo) de Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos. Es el tercer partido que se juega en esta cancha.

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El Gillette Stadium recibe a Escocia y Marruecos en un duelo importante para el futuro del Grupo C. Anteriormente, este recinto fue el escenario de dos partidos en esta Copa del Mundo: el triunfo 1-0 de los escoceses, precisamente, ante Haití y la goleada 4-1 de Noruega ante Irak.

Este estadio es la casa de los New England Patriots, histórica franquicia de la NFL (National Football League, fútbol americano), y de los New England Revolution de la MLS (Major League Soccer). Su inauguración data de hace poco menos de 24 años y demandó una cifra de 325 millones de dólares para su construcción.

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Datos generales del Gillette Stadium

Apertura: 2002 (reemplazó al antiguo Foxboro Stadium).

2002 (reemplazó al antiguo Foxboro Stadium). Capacidad: Aproximadamente 65,878 espectadores (varía ligeramente según el evento y expansiones recientes).

Aproximadamente 65,878 espectadores (varía ligeramente según el evento y expansiones recientes). Equipos Locales: New England Patriots (NFL) y New England Revolution (MLS).

New England Patriots (NFL) y New England Revolution (MLS). Costo de Construcción Original: $325 millones de dólares (financiado de forma privada por el propietario Robert Kraft).

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Infraestructura y renovaciones del estadio

Recientemente, el estadio completó en 2023 el proyecto de renovación más grande de su historia. Se invirtió un total de $250 millones de dólares y, así, se pudo modernizar por completo la experiencia de los aficionados.

El Nuevo Faro (Lighthouse): el icónico faro del estadio fue reemplazado por una estructura monumental de 22 pisos (66 metros de altura). Cuenta con una plataforma de observación de 360 grados abierta al público durante todo el año, ofreciendo vistas que alcanzan hasta los horizontes de Boston y Providence (ciudades más importantes del estado de Massachusetts)

el icónico faro del estadio fue reemplazado por una estructura monumental de 22 pisos (66 metros de altura). Cuenta con una plataforma de observación de 360 grados abierta al público durante todo el año, ofreciendo vistas que alcanzan hasta los horizontes de Boston y Providence (ciudades más importantes del estado de Massachusetts) La pantalla más grande de los Estados Unidos: instalaron una nueva pantalla de video HD de radio curvo en la zona norte que mide más de 2,000 metros cuadrados (370 por 60 pies). Es la pantalla de video al aire libre más grande de cualquier recinto deportivo en los Estados Unidos.

instalaron una nueva pantalla de video HD de radio curvo en la zona norte que mide más de 2,000 metros cuadrados (370 por 60 pies). Es la pantalla de video al aire libre más grande de cualquier recinto deportivo en los Estados Unidos. Conectividad 360º: la remodelación finalmente conectó todos los niveles del estadio, permitiendo a los aficionados dar la vuelta completa por los niveles superiores (algo que antes solo era posible en el nivel principal).

la remodelación finalmente conectó todos los niveles del estadio, permitiendo a los aficionados dar la vuelta completa por los niveles superiores (algo que antes solo era posible en el nivel principal). Transporte: de cara a grandes eventos internacionales, la estación de tren MBTA Commuter Rail (Foxboro Station) justo frente al estadio recibió una mejora de $32.7 millones para aumentar la capacidad, accesibilidad y facilitar el tránsito masivo.

de cara a grandes eventos internacionales, la estación de tren MBTA Commuter Rail (Foxboro Station) justo frente al estadio recibió una mejora de $32.7 millones para aumentar la capacidad, accesibilidad y facilitar el tránsito masivo. Financiación privada: a diferencia de muchos estadios modernos que dependen de los impuestos locales para su construcción, el Gillette Stadium fue financiado al 100% por el grupo de Robert Kraft, después de que fallaran los planes para construir un “Megaplex” en el centro de Boston financiado con fondos públicos en los años 90.

Así luce ‘El Nuevo Faro’, con ambiente de Mundial (Getty Images).

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Lujos y zonas premium

El Gillette Stadium está diseñado para el máximo confort de quienes buscan una experiencia VIP:

El G-P Atrium: este es un nuevo espacio cerrado con vidrio de más de 4,600 metros cuadrados que funciona durante todo el año. Une los niveles de suites y ofrece balcones al aire libre que se asientan directamente debajo de la gigantesca pantalla curva.

este es un nuevo espacio cerrado con vidrio de más de 4,600 metros cuadrados que funciona durante todo el año. Une los niveles de suites y ofrece balcones al aire libre que se asientan directamente debajo de la gigantesca pantalla curva. Bud Light Celebration Beer Hall: es un espacio premium a nivel del campo con un patio al aire libre y ventanas retráctiles. Lo más exclusivo de este espacio es que está conectado al túnel de servicio por donde salen los jugadores, dándoles a los miembros del club una vista sin precedentes justo antes de los inicios de partido.

es un espacio premium a nivel del campo con un patio al aire libre y ventanas retráctiles. Lo más exclusivo de este espacio es que está conectado al túnel de servicio por donde salen los jugadores, dándoles a los miembros del club una vista sin precedentes justo antes de los inicios de partido. Mercados inteligentes: implementaron múltiples mercados de comida y bebida impulsados por la tecnología Zippin, donde los huéspedes simplemente deslizan su tarjeta de crédito al entrar, toman su comida y salen sin tener que hacer filas tradicionales para pagar.

Eventos importantes

Desde su apertura, el estadio ha sido sede de eventos de talla mundial:

Sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026: El estadio acoge siete partidos del Mundial. Fue rebautizado oficialmente como “Boston Stadium” debido a las estrictas regulaciones de la FIFA sobre patrocinios corporativos (no puede usarse la marca “Gillette” como nombre del recinto).

El estadio acoge siete partidos del Mundial. Fue rebautizado oficialmente como debido a las estrictas regulaciones de la FIFA sobre patrocinios corporativos (no puede usarse la marca “Gillette” como nombre del recinto). Dinastía de la NFL: Ha sido la fortaleza de los New England Patriots durante su legendaria racha de seis campeonatos de Super Bowl bajo la dirección del quarterback Tom Brady y el head coach Bill Belichick, además de otras figuras como Rob Gronkowski, Julian Edelman, Devin McCourty, Vince Wilfork y Ty Law, entre tantos otros.

Ha sido la fortaleza de los New England Patriots durante su legendaria racha de seis campeonatos de Super Bowl bajo la dirección del quarterback Tom Brady y el head coach Bill Belichick, además de otras figuras como Rob Gronkowski, Julian Edelman, Devin McCourty, Vince Wilfork y Ty Law, entre tantos otros. Fútbol Internacional y Femenino: Fue sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003 y de la Copa América Centenario 2016, además de múltiples finales de la MLS Cup, la final de la Major League Soccer (MLS).

Fue sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003 y de la Copa América Centenario 2016, además de múltiples finales de la MLS Cup, la final de la Major League Soccer (MLS). Conciertos Históricos: Artistas como Taylor Swift (quien ha tocado allí múltiples noches seguidas en sus giras), Bruce Springsteen, U2, Beyoncé y The Rolling Stones han roto récords de asistencia en este recinto.

DATOS CLAVE

Escocia y Marruecos juegan este 19 de junio por el Mundial 2026.

juegan este 19 de junio por el Mundial 2026. Gillette Stadium costó 325 millones de dólares y alberga a 65.878 espectadores.

costó 325 millones de dólares y alberga a 65.878 espectadores. 250 millones de dólares financiaron la mayor renovación del estadio completada en 2023.