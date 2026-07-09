Si Francia le gana a Marruecos, contra quién, cuándo y dónde juega en las semifinales del Mundial 2026

Francia busca vencer a Marruecos y avanzar a semifinales. Conoce a su posible rival, la fecha y la sede del partido.

La Selección de Francia afronta un nuevo desafío en el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Didier Deschamps se enfrenta a Marruecos por los cuartos de final, en un partido que definirá al primer clasificado a las semifinales del torneo.

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‘Les Bleus’ llegan a esta instancia como uno de los principales candidatos al título y con la posibilidad de volver a instalarse entre los cuatro mejores del mundo. Sin embargo, para conseguirlo tendrán que superar a un combinado marroquí que nuevamente se ha convertido en protagonista de la Copa del Mundo.

El encuentro también trae el recuerdo de Qatar 2022, cuando ambas selecciones se cruzaron en las semifinales y Francia se impuso por 2-0. Cuatro años después, Marruecos tendrá la oportunidad de buscar revancha, mientras que el cuadro europeo intentará mantener vivo su sueño de disputar una tercera final mundialista consecutiva.

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¿Contra quién jugará Francia si elimina a Marruecos?

En caso de superar los cuartos de final, Francia se enfrentará en semifinales al ganador del partido entre España y Bélgica, dos selecciones europeas que disputarán su respectiva llave el viernes 10 de julio.

De esta manera, una victoria francesa aseguraría un duelo completamente europeo por un boleto a la gran final del Mundial 2026. Tanto España como Bélgica cuentan con planteles de primer nivel, por lo que cualquiera de los dos representaría un exigente obstáculo para los dirigidos por Didier Deschamps.

¿Cuándo y dónde jugaría Francia las semifinales del Mundial 2026?

Si Francia derrota a Marruecos, disputará las semifinales del Mundial 2026 el martes 14 de julio. El compromiso está programado para las 14:00 horas de Perú y se desarrollará en el Dallas Stadium, nombre utilizado durante el torneo para el AT&T Stadium.

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El recinto ubicado en el área metropolitana de Dallas será escenario de una de las dos semifinales de la Copa del Mundo. El calendario de la fase decisiva contempla los encuentros por un lugar en la final para el 14 y 15 de julio, mientras que el partido por el título se disputará el domingo 19.

Francia, que alcanzó las finales de Rusia 2018 y Qatar 2022, busca extender su presencia en las instancias decisivas del fútbol mundial. Para hacerlo, primero tendrá que superar el desafío marroquí y luego medirse con España o Bélgica en la antesala de la gran final.

DATOS CLAVES

El seleccionador Didier Deschamps dirigirá a Francia ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial.

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Si clasifica, Francia jugará la semifinal contra el ganador del cruce entre España y Bélgica.