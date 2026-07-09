Por qué no juega Ismael Saibari hoy para Marruecos ante Francia por los cuartos de final del Mundial 2026

Una de las preguntas que se hacen los hinchas previo al Marruecos vs. Francia. Es por qué no juega Ismael Saibari, el duelo del Mundial 2026.

La selección de Marruecos afronta el partido más importante de su historia reciente con una baja de última hora que sacude todos los planes tácticos del cuerpo técnico. El mediocampista ofensivo Ismael Saibari quedó oficialmente descartado para el enfrentamiento ante Francia por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

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La noticia ha encendido las alarmas entre los aficionados marroquíes, ya que el futbolista se había consolidado como la gran figura del equipo en Norteamérica. Su ausencia obliga a reestructurar la alineación titular justo antes de medir fuerzas contra una de las máximas potencias del planeta en el Boston Stadium.

Ismael Saibari no estará hoy contra Francia. (Foto: X).

A continuación, te contamos todos los detalles de su lesión, el gigante de Europa que lo fichó gracias a su rendimiento y cómo ver el partido en vivo.

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La lesión que deja fuera a Ismael Saibari

El motivo por el cual Ismael Saibari no juega hoy contra Francia es una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna derecha. Las alarmas se encendieron durante el partido de los octavos de final, donde Marruecos logró una histórica clasificación tras vencer a Canadá.

En los minutos finales de aquel encuentro, el volante mostró claros signos de dolor y tuvo que ser evaluado inmediatamente por el cuerpo médico. Aunque se mantuvo la esperanza durante las últimas 48 horas, las pruebas médicas definitivas confirmaron que el músculo no sanó a tiempo.

El seleccionador Mohamed Ouahbi aseguró en la previa que, aunque el jugador insistió en infiltrarse para jugar, el riesgo de una rotura total es demasiado alto. El cuerpo técnico prefiere resguardarlo con la esperanza de tenerlo disponible en una hipotética semifinal si logran la hazaña de avanzar.

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Rendimiento estelar y fichaje por el Bayern Múnich

Perder a Saibari en esta instancia es un golpe devastador para las aspiraciones del conjunto africano. El mediapunta llegó a este partido de cuartos de final como el máximo goleador de Marruecos en el torneo con tres anotaciones, siendo el motor ofensivo del equipo.

Su nivel en esta Copa del Mundo ha sido tan descollante que su futuro a nivel de clubes ha dado un giro radical. Gracias a su capacidad para romper líneas y su pegada, su destacado rendimiento despertó el interés de los grandes de Europa y le permitió sellar su fichaje por el Bayern Múnich de la Bundesliga.

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Tras brillar en el PSV Eindhoven y consagrarse en esta cita internacional, el talentoso volante dará el gran salto a Alemania en una operación de primer nivel. Su traspaso se convierte en uno de los movimientos más sonados del mercado de pases post-mundialista.

Alineaciones probables sin Ismael Saibari

Ante la sensible baja de su estrella, el cuerpo técnico marroquí se verá obligado a mover sus fichas para intentar frenar al vigente subcampeón del mundo. Soufiane Rahimi se perfila como su reemplazo natural en el once.

Alineación probable de Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Hakim Ziyech, Soufiane Rahimi y Youssef En-Nesyri.

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Hakim Ziyech, Soufiane Rahimi y Youssef En-Nesyri. Alineación probable de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Théo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann; Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

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Horario y dónde ver Marruecos vs. Francia hoy en vivo

El emocionante duelo por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputará en el imponente Boston Stadium.

Horario en México: 11:00 horas (Tiempo del Centro)

Horario en Estados Unidos: 13:00 horas (Este) / 10:00 horas (Pacífico)

Horario en Argentina: 14:00 horas

Canales de transmisión: El partido se podrá seguir en vivo a través de las señales de TUDN, TV Azteca, DirecTV Sports y plataformas de streaming oficiales según tu ubicación geográfica.

DATOS CLAVE

Ismael Saibari quedó descartado por una lesión en el isquiotibial ante Francia.

Bayern Múnich fichó al mediocampista marroquí tras su gran rendimiento en el mundial.

Mundial 2026: el partido de cuartos de final se disputará en el Boston Stadium.