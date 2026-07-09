Si Marruecos le gana a Francia, contra quién, cuándo y dónde juega en las semifinales del Mundial 2026

Marruecos juega hoy contra la Selección Francia por octavos. Mira a qué selección se enfrentará, si pasa a cuartos de final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 está al rojo vivo y la emoción se traslada hoy a los cuartos de final con un choque de titanes. La selección de Marruecos se enfrenta hoy a la poderosa Selección de Francia en un partido decisivo que paralizará al mundo entero y que trae sabor a revancha.

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Los dirigidos por Walid Regragui buscan repetir la hazaña histórica del torneo pasado y meterse otra vez entre los cuatro mejores del planeta. Si el conjunto africano logra superar este durísimo escollo galo hoy en el Estadio de Boston, su camino hacia la gloria eterna ya está completamente definido en el fixture oficial de la FIFA.

El rival en semifinales: España o Bélgica en el horizonte

De conseguir la victoria hoy frente a Francia, Marruecos avanzará directamente a la llave de semifinales 1 del Mundial 2026. En esa instancia, la escuadra marroquí se tendrá que ver las caras contra el ganador del partidazo entre España y Bélgica, quienes juegan este viernes 10 de julio en Los Ángeles.

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Este cruce garantiza que el camino a la final sea un auténtico campo de batalla europeo para los ‘Leones del Atlas’. Un hipotético duelo ante España reviviría los picantes octavos de final de Qatar 2022, mientras que medir fuerzas contra Bélgica sería otra prueba de fuego de máxima intensidad.

Fecha, hora y estadio detallado de la semifinal del Mundial 2026

El partido por el pase a la gran final de la Copa del Mundo se encuentra completamente programado y estos son todos los detalles que debes conocer:

Cruces oficiales: Ganador de Marruecos/Francia vs. Ganador de España/Bélgica.

Fecha confirmada: Martes 14 de julio de 2026.

Hora del partido: 3:00 p. m. (Hora de Perú) / 4:00 p. m. (Hora de Miami y Nueva York).

Sede principal: Estadio de Dallas (AT&T Stadium), ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos.

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¿Dónde se jugará la semifinal del Mundial 2026?

El imponente Estadio de Dallas, conocido por su icónico techo retráctil y su gigantesca pantalla central, cuenta con una capacidad para más de 80,000 espectadores. Este recinto ha sido seleccionado por la FIFA como uno de los escenarios principales para albergar los partidos más determinantes de la fase de eliminación directa gracias a su infraestructura de última tecnología.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

El equipo que logre salir con vida de este espectacular emparejamiento en Texas sacará el boleto directo para disputar la gran final de la Copa del Mundo el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Por otro lado, el país que resulte derrotado se mudará a Miami para jugar el partido de consuelo por el tercer lugar el sábado 18 de julio.

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