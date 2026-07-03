El encuentro de México vs. Inglaterra, programado para el domingo 5 de julio, sufre una modificación. Conoce aquí, cuál será el nuevo horario.

El esperado encuentro de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de México e Inglaterra ha sufrido una modificación drástica de última hora en su programación oficial. Según un reporte exclusivo del prestigioso medio deportivo The Athletic, la FIFA tomó la decisión de emergencia de alterar el horario del partido debido a los alarmantes pronósticos meteorológicos que apuntan a intensas tormentas eléctricas en la capital del país.

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El duelo de eliminación directa, originalmente pactado para las 18:00 horas en la cancha del Estadio Azteca, se adelantará seis horas y arrancará oficialmente al mediodía (12:00 horas locales). Esta decisión busca proteger la integridad de los aficionados y los planteles ante la alta probabilidad de granizo y descargas eléctricas en la zona.

Se modificó el horario del México vs Inglaterra. (Foto:¨X).

Por qué la FIFA cambió el horario del México vs Inglaterra

La resolución del comité organizador responde estrictamente a los rigurosos protocolos de seguridad que el organismo internacional ha implementado para salvaguardar la integridad de todos los involucrados. Los reportes meteorológicos alertaron sobre un sistema de tormentas severas con alta actividad de rayos que golpeará la zona sur de la Ciudad de México precisamente durante la franja vespertina del domingo.

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De acuerdo con las normativas internacionales de la FIFA, cualquier partido debe suspenderse de inmediato si se detecta la caída de relámpagos dentro de un radio menor a los 16 kilómetros del estadio. Mantener la programación original abría una ventana enorme de riesgo para múltiples interrupciones, lo que afectaría tanto el espectáculo deportivo como la millonaria transmisión televisiva global.

Caos logístico y enojo en los cuerpos técnicos de cara a octavos

Como era de esperarse, la decisión causó un enorme revuelo y un profundo malestar en los cuerpos técnicos de ambas escuadras debido a la alteración absoluta de su logística y preparación. Modificar un horario por seis horas de diferencia a tan solo dos días del partido destruye los cronogramas de alimentación, descanso y activación física que los preparadores diseñan al milímetro.

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, alzó la voz de inmediato calificando el ajuste de horario como “una patada en el estómago” que echa a perder días enteros de planificación estratégica. Por su parte, la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) manifestó su sorpresa e inconformidad tras enterarse del movimiento a través de las filtraciones de la prensa antes de recibir la notificación formal.

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El antecedente por lluvias en el Estadio Azteca que encendió las alarmas

La FIFA ha preferido actuar con la máxima cautela posible debido a los antecedentes climáticos que ya se han vivido en esta Copa del Mundo dentro de la capital mexicana. Cabe recordar que durante la fase de grupos, el decisivo partido entre el combinado local y Ecuador sufrió retrasos considerables y serias complicaciones de acceso a causa de lluvias torrenciales que colapsaron las vialidades.

Al tratarse de una ronda de eliminación directa que bien podría extenderse a la prórroga o a las tandas de penales, jugar al mediodía garantiza que el espectáculo concluya de forma segura. De esta manera, el comité organizador se asegura de liberar el flujo de aficionados antes de que las nubes de tormenta alcancen su punto más crítico en el Valle de México.

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