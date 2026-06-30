Dónde ver EN VIVO Francia vs. Suecia: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Francia llega a esta instancia de eliminación directa tras una fase de grupos regular pero efectiva en el Mundial 2026. La escuadra dirigida por Didier Deschamps busca asegurar su boleto a los cuartos de final apoyada en su poderío ofensivo.
Por su parte, la selección de Suecia se consolidó como una de las grandes sorpresas del torneo tras avanzar en un grupo complejo. El cuadro escandinavo apuesta por un bloque defensivo sólido y transiciones rápidas para dar el golpe histórico.
Alineación probable de Francia
- Portero: Mike Maignan
- Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández
- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann
- Delanteros: Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Kylian Mbappé
Alineación probable de Suecia
- Portero: Robin Olsen
- Defensas: Emil Holm, Isak Hien, Victor Lindelöf, Ludwig Augustinsson
- Mediocampistas: Dejan Kulusevski, Jens Cajuste, Anton Salétros, Emil Forsberg
- Delanteros: Alexander Isak, Viktor Gyökeres
¿A qué hora juega Francia vs. Suecia hoy por el Mundial 2026?
El partido se disputa este martes 30 de junio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, un escenario con capacidad para más de 80,000 espectadores. El pitazo inicial se dará a las 16:00 horas en territorio peruano.
Revisa los horarios oficiales para sintonizar este vibrante encuentro desde diferentes países:
- México: 15:00 horas
- Perú, Colombia, Ecuador: 16:00 horas
- Estados Unidos (Miami), Chile, Bolivia, Venezuela: 17:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil: 18:00 horas
- España: 23:00 horas
Guía completa de canales para ver Francia vs. Suecia EN VIVO
La transmisión en directo para América Latina y Europa estará disponible a través de señales abiertas y plataformas digitales autorizadas. Asegúrate de conectarte a las opciones oficiales de tu región para evitar cortes en la señal.
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|Chilevisión, DSports
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El ganador de esta llave de octavos de final se medirá en la siguiente ronda contra el vencedor del duelo entre Portugal y Eslovenia. Se espera un partido de alta intensidad donde los detalles tácticos y las individualidades definirán la clasificación.
DATOS CLAVE
- 16:00 horas (Perú) inicia el encuentro entre Francia y Suecia este 30 de junio.
- Estadio Nueva York Nueva Jersey albergará este duelo con capacidad para 80,000 espectadores.
- Kylian Mbappé figura en la alineación probable de delanteros para enfrentar a Suecia.