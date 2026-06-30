Dónde ver EN VIVO Francia vs. Suecia: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Entérate dónde ver el partido de hoy de Francia vs Suecia por el Mundial 2026. Mediante qué canales de tv y streaming online se verá en vivo.

Francia llega a esta instancia de eliminación directa tras una fase de grupos regular pero efectiva en el Mundial 2026. La escuadra dirigida por Didier Deschamps busca asegurar su boleto a los cuartos de final apoyada en su poderío ofensivo.

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Por su parte, la selección de Suecia se consolidó como una de las grandes sorpresas del torneo tras avanzar en un grupo complejo. El cuadro escandinavo apuesta por un bloque defensivo sólido y transiciones rápidas para dar el golpe histórico.

Alineación probable de Francia

Portero: Mike Maignan

Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann

Delanteros: Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Kylian Mbappé

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Alineación probable de Suecia

Portero: Robin Olsen

Defensas: Emil Holm, Isak Hien, Victor Lindelöf, Ludwig Augustinsson

Mediocampistas: Dejan Kulusevski, Jens Cajuste, Anton Salétros, Emil Forsberg

Delanteros: Alexander Isak, Viktor Gyökeres

¿A qué hora juega Francia vs. Suecia hoy por el Mundial 2026?

El partido se disputa este martes 30 de junio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, un escenario con capacidad para más de 80,000 espectadores. El pitazo inicial se dará a las 16:00 horas en territorio peruano.

Revisa los horarios oficiales para sintonizar este vibrante encuentro desde diferentes países:

México: 15:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador: 16:00 horas

Estados Unidos (Miami), Chile, Bolivia, Venezuela: 17:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil: 18:00 horas

España: 23:00 horas

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Guía completa de canales para ver Francia vs. Suecia EN VIVO

La transmisión en directo para América Latina y Europa estará disponible a través de señales abiertas y plataformas digitales autorizadas. Asegúrate de conectarte a las opciones oficiales de tu región para evitar cortes en la señal.

País Canal de Televisión (TV) Streaming Online Perú América TV, DSports América TV GO, DGO Colombia Caracol TV, RCN, DSports Caracol Play, DGO México ViX México ViX Premium Argentina TyC Sports, DSports TyC Sports Play, DGO Estados Unidos FOX Network, Telemundo fuboTV, Peacock España TVE La 1 RTVE Play, DAZN Chile Chilevisión, DSports DGO, Paramount+

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El ganador de esta llave de octavos de final se medirá en la siguiente ronda contra el vencedor del duelo entre Portugal y Eslovenia. Se espera un partido de alta intensidad donde los detalles tácticos y las individualidades definirán la clasificación.

DATOS CLAVE