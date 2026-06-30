Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras los goles de Mbappé y Haaland en 16avos de final

La pelea por obtener la bota de oro en el Mundial 2026 está bastante pareja. Kylian Mbappé y Erling Haaland no le pierden el paso a Lionel Messi.

El Mundial 2026 sigue teniendo un gran ritmo en los partidos y las figuras no dejan de marcar goles. En este caso la competencia para lograr ser la bota de oro está siendo bastante peleada. Hay varios jugadores que lo están haciendo demasiado bien como para poder acabar en lo más alto de la tabla.

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Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026

Por ahora en lo más alto se encuentra Lionel Messi que ha conseguido hacer 6 goles en sus primeros 3 partidos. Mientras tanto Kylian Mbappé y Erling Haaland lo siguen de cerca con 5 dianas con un juego más hasta el momento.

Así va la tabla de goleadores:

Nuevos goleadores en los Mundiales

Cabe mencionar que este Mundial ha hecho que se tenga a un nuevo líder de goleo en las Copas del Mundo. Miroslav Klose se había convertido en el máximo anotador allá en Brasil 20214 tras conseguir llegar a los 15 goles. Pero esto quedó en el pasado y ya está en el tercer lugar.

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Con más partidos, era inevitable que se tenga a nuevos goleadores y es así como Lionel Messi ahora es el número uno con 19 tantos. Habiendo logrado esto gracias a sus 6 copas que ha logrado disputar en donde lo hizo en 29 partidos disputados.

Por otro lado, Kylian Mbappé tiene todas las posibilidades de ser el número uno en un futuro. Solo ha disputado 3 copas y con 27 años de edad, todavía tiene al menos para competir en una o dos mundiales más. Tiene 17 anotaciones y lo consiguió en 18 partidos disputados.

Datos Claves

Lionel Messi lidera el Mundial 2026 con 6 goles en 3 partidos disputados.

lidera el Mundial 2026 con 6 goles en 3 partidos disputados. 19 goles en 29 partidos convierten al argentino en máximo goleador histórico de mundiales.

convierten al argentino en máximo goleador histórico de mundiales. Kylian Mbappé registra 17 anotaciones en 18 encuentros mundialistas a sus 27 años.