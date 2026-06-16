Irak vs Noruega: ¿Dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026?

Irak y Noruega debutan en el Mundial 2026 por el Grupo I. Conoce los detalles del gran estadio en el que juegan.

Las selecciones de Irak y Noruega se enfrentan HOY martes 16 de junio en el partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026. El escenario elegido para este duelo es el Gillette Stadium de Foxborough (llamado por FIFA como Estadio Boston), en Estados Unidos. Es el segundo encuentro que alberga en esta Copa del Mundo.

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El Gillette Stadium fue el escenario del triunfo de Escocia ante Haití con el gol de John McGinn, en el partido del Grupo C de la Copa del Mundo. Por lo cual, Irak y Noruega disputan el segundo encuentro en este estadio, con capacidad para más de 60 mil espectadores.

Haití y Escocia ya jugaron en el Gillette Stadium por el Mundial 2026 (Getty Images).

Los New England Patriots, de la National Football League (NFL), y los New England Revolution, de la Major League Soccer (MLS) son los equipos que juegan en este recinto, que se abrió en 2002 y cuya financiación demandó 325 millones de dólares.

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Datos Generales

Apertura: 2002 (reemplazó al antiguo Foxboro Stadium).

2002 (reemplazó al antiguo Foxboro Stadium). Capacidad: Aproximadamente 65,878 espectadores (varía ligeramente según el evento y expansiones recientes).

Aproximadamente 65,878 espectadores (varía ligeramente según el evento y expansiones recientes). Equipos Locales: New England Patriots (NFL) y New England Revolution (MLS).

New England Patriots (NFL) y New England Revolution (MLS). Costo de Construcción Original: $325 millones de dólares (financiado de forma privada por el propietario Robert Kraft).

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

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Infraestructura y Renovaciones

Recientemente, el estadio completó en 2023 el proyecto de renovación más grande de su historia, con una inversión de $250 millones de dólares, diseñado para modernizar por completo la experiencia de los aficionados.

El Nuevo Faro (Lighthouse): El icónico faro del estadio fue reemplazado por una estructura monumental de 22 pisos (66 metros de altura). Cuenta con una plataforma de observación de 360 grados abierta al público durante todo el año, ofreciendo vistas que alcanzan hasta los horizontes de Boston y Providence.

El icónico faro del estadio fue reemplazado por una estructura monumental de 22 pisos (66 metros de altura). Cuenta con una plataforma de observación de 360 grados abierta al público durante todo el año, ofreciendo vistas que alcanzan hasta los horizontes de Boston y Providence. La Pantalla Más Grande de los Estados Unidos: Instalaron una nueva pantalla de video HD de radio curvo en la zona norte que mide más de 2,000 metros cuadrados (370 por 60 pies). Es la pantalla de video al aire libre más grande de cualquier recinto deportivo en Estados Unidos.

Instalaron una nueva pantalla de video HD de radio curvo en la zona norte que mide más de 2,000 metros cuadrados (370 por 60 pies). Es la pantalla de video al aire libre más grande de cualquier recinto deportivo en Estados Unidos. Conectividad 360º: La remodelación finalmente conectó todos los niveles del estadio, permitiendo a los aficionados dar la vuelta completa por los niveles superiores (algo que antes solo era posible en el nivel principal).

La remodelación finalmente conectó todos los niveles del estadio, permitiendo a los aficionados dar la vuelta completa por los niveles superiores (algo que antes solo era posible en el nivel principal). Transporte: De cara a grandes eventos internacionales, la estación de tren MBTA Commuter Rail (Foxboro Station) justo frente al estadio recibió una mejora de $32.7 millones para aumentar la capacidad, accesibilidad y facilitar el tránsito masivo.

De cara a grandes eventos internacionales, la estación de tren MBTA Commuter Rail (Foxboro Station) justo frente al estadio recibió una mejora de $32.7 millones para aumentar la capacidad, accesibilidad y facilitar el tránsito masivo. Financiación privada: A diferencia de muchos estadios modernos que dependen de los impuestos locales para su construcción, el Gillette Stadium fue financiado al 100% por el grupo de Robert Kraft, después de que fallaran los planes para construir un “Megaplex” en el centro de Boston financiado con fondos públicos en los años 90.

Robert Kraft, dueño de los New England Patriots (Getty Images).

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Lujos y Zonas Premium

El Gillette Stadium está diseñado para el máximo confort de quienes buscan una experiencia VIP:

El G-P Atrium: Un nuevo espacio cerrado con vidrio de más de 4,600 metros cuadrados que funciona durante todo el año. Une los niveles de suites y ofrece balcones al aire libre que se asientan directamente debajo de la gigantesca pantalla curva.

Un nuevo espacio cerrado con vidrio de más de 4,600 metros cuadrados que funciona durante todo el año. Une los niveles de suites y ofrece balcones al aire libre que se asientan directamente debajo de la gigantesca pantalla curva. Bud Light Celebration Beer Hall: Un espacio premium a nivel del campo con un patio al aire libre y ventanas retráctiles. Lo más exclusivo de este espacio es que está conectado al túnel de servicio por donde salen los jugadores, dándoles a los miembros del club una vista sin precedentes justo antes del inicio de los partidos.

Un espacio premium a nivel del campo con un patio al aire libre y ventanas retráctiles. Lo más exclusivo de este espacio es que está conectado al túnel de servicio por donde salen los jugadores, dándoles a los miembros del club una vista sin precedentes justo antes del inicio de los partidos. Mercados Inteligentes: Implementaron múltiples mercados de comida y bebida impulsados por la tecnología Zippin, donde los huéspedes simplemente deslizan su tarjeta de crédito al entrar, toman su comida y salen sin tener que hacer filas tradicionales para pagar.

Eventos Importantes

Desde su apertura, el estadio ha sido sede de eventos de talla mundial:

Sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026: El estadio acogerá siete partidos del Mundial. Durante el torneo, será rebautizado oficialmente como “Boston Stadium” debido a las estrictas regulaciones de la FIFA sobre patrocinios corporativos.

El estadio acogerá siete partidos del Mundial. Durante el torneo, será rebautizado oficialmente como debido a las estrictas regulaciones de la FIFA sobre patrocinios corporativos. Dinastía de la NFL: Ha sido la fortaleza de los New England Patriots durante su legendaria racha de seis campeonatos de Super Bowl bajo la dirección de Tom Brady y Bill Belichick.

Ha sido la fortaleza de los New England Patriots durante su legendaria racha de seis campeonatos de Super Bowl bajo la dirección de Tom Brady y Bill Belichick. Fútbol Internacional y Femenino: Fue sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003 y de la Copa América Centenario 2016, además de múltiples finales de la MLS Cup.

Fue sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003 y de la Copa América Centenario 2016, además de múltiples finales de la MLS Cup. Conciertos Históricos: Artistas como Taylor Swift (quien ha tocado allí múltiples noches seguidas en sus giras), Bruce Springsteen, U2, Beyoncé y The Rolling Stones han roto récords de asistencia en este recinto.

DATOS CLAVE

Irak y Noruega juegan hoy 16 de junio en el Estadio Boston.

juegan hoy 16 de junio en el Estadio Boston. 65.878 espectadores es la capacidad del Gillette Stadium, sede del Mundial 2026.

es la capacidad del Gillette Stadium, sede del Mundial 2026. 250 millones de dólares costó la remodelación del estadio finalizada en 2023.