Dónde ver EN VIVO Irak vs Noruega por el Grupo I del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Conoce todos los detalles de este partido del Mundial 2026. Dónde ver EN VIVO mediante la TV y Streaming del Irak vs Noruega, por el Grupo I.

Las selecciones de Irak y Noruega se enfrentan hoy, martes 16 de junio, en lo que marcará el histórico debut de ambos combinados en el Grupo I del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough (Estadio Boston), en el marco de la primera jornada de la cita mundialista.

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Ambas escuadras llegan con la presión al máximo debido a que comparten una de las zonas más complejas del torneo. Sus otros rivales de grupo son Francia y Senegal, por lo que una victoria en el estreno es vital para soñar con los octavos de final.

Irak vs. Noruega hoy por la Copa del Mundo 2026. (foto: X).

¿A qué hora juegan Irak vs. Noruega hoy?

El compromiso iniciará en la tarde de Sudamérica y México. Repasa aquí los horarios oficiales según tu país de residencia:

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Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas.

México: 16:00 horas (Tiempo del Centro).

Chile, Paraguay y Venezuela: 18:00 horas.

Argentina, Brasil y Uruguay: 19:00 horas.

España: 00:00 horas (del miércoles 17 de junio).

Guía de canales: ¿Dónde ver Irak vs. Noruega en vivo por TV y Streaming?

Para que no te pierdas ninguna acción de este partidazo, te presentamos la lista completa de señales autorizadas que transmitirán el choque en directo.

En Sudamérica

Televisión por Cable: El partido se transmitirá en exclusiva por las señales de DSports (canales 612 y 1612 HD) y DSports+.

Streaming en vivo: La cobertura digital estará disponible para todos los suscriptores a través de la plataforma de DGO, además de un acuerdo plurianual que habilita la señal en DAZN para Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela. En Argentina, se suma la opción de Telefe y Paramount+.

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En México y Centroamérica

Plataforma Online: La única señal oficial para ver el cotejo en territorio mexicano es mediante el streaming de ViX Premium (Pase Mundialista 2026). Las señales de señal abierta (Canal 5 y Azteca 7) no contarán con este partido en vivo.

En Estados Unidos

Televisión y Digital: En inglés, los derechos exclusivos pertenecen a FOX y la emisión en alta definición mediante FOX Sports 4K. Para el público de habla hispana, el duelo se sintonizará por las pantallas de Telemundo.

En España y resto de Europa

Streaming en vivo: Toda la cita mundialista se podrá ver en directo y a la carta en España a través de DAZN. Por su parte, en territorio noruego la transmisión oficial irá por la cadena TV 2.

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¿Cómo llegan Irak y Noruega al partido?

La gran atracción de la jornada será ver en acción a los nórdicos dirigidos por Ståle Solbakken, quienes regresan a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. El equipo europeo cuenta con estrellas de calibre mundial de la Premier League, destacando al goleador Erling Haaland y al volante Martin Ødegaard.

Por su parte, la selección de Irak asume este gran reto con un proceso serio bajo las órdenes del estratega Graham Arnold. El cuadro asiático viene de dejar gratas sensaciones en sus últimos duelos preparatorios, incluyendo un empate 1-1 frente a España y una victoria por la mínima ante Andorra.

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Alineaciones probables de Irak vs. Noruega

Irak: Jalal Hassan; Merchas Doski, Zaid Tahseen, Hussein Ali, Rebin Sulaka; Ali Jassim, Amir Al-Ammari, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi. DT: Graham Arnold.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Oscar Bobb, Martin Ødegaard, Sander Berge, Antonio Nusa; Alexander Sørloth y Erling Haaland. DT: Ståle Solbakken.

Erling Haaland la gran figura de este partido. (Foto: X).

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