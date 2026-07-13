Lamine Yamal le responde a sus críticos previo al choque con Francia: “supongo que no esperáis nada de mí mañana”

Tras las críticas por su rendimiento en el Mundial 2026, Lamine Yamal dejó un mensaje directo a sus críticos.

Se viene un choque de titanes en el Mundial 2026. Posiblemente de las mejores selecciones de todo el torneo se verán las caras. Por eso Lamine Yamal estuvo en conferencia de prensa, para poder hablar del partido.

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Con respecto a sus detractores fue bastante contundente al decir: “Todos están diciendo que no estoy en mi mejor nivel……¡así que supongo que no esperáis nada de mí mañana!“. Fue lo que dijo en forma de reto con una gran sonrisa.

Por otro lado, no siente que la Selección de España esté por debajo de Francia. Considerando que será un juego más que parejo en el que ambos tendrán sus oportunidades para llegar a la gran final.

Lamine Yamal en conferencia de prensa (Foto: Getty).

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“Es uno de los partidos que todo el mundo quería que se diera en la Copa del Mundo. Los dos tendrán momentos, estarán atacando e intentaremos defender con lo que tenemos, pero será muy igualado”

Por último, dejó en claro que siempre da lo mejor de él en el campo de juego. No obstante sobre su falta dejó en claro que no es algo que le preocupe en estos momnetos.

“No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión…No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial”, sentenció.

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¿Cuándo juega España contra Francia por el Mundial 2026?

Por las semifinales del Mundial 2026 la Selección de Francia se enfrenta a España. Este partido se disputará este martes 14 de julio desde las 14:00 horas de Perú. El escenario elegido para el partido es el Estadio de Dallas en Arlington.

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