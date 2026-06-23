La “estatua viviente” del Mundial 2026: ¿Quién es ‘Lumumba Vea’, el hincha del Congo que paraliza las gradas?

'Lummumba Vea' el hincha que se convierte en una estatua desde las gradas para apoyar a República del Congo.

Mientras miles de aficionados saltan, cantan, hacen la ola y gritan con cada jugada de la Copa del Mundo, hay un hombre en la tribuna que desafía toda lógica del hincha tradicional. Vestido de traje impecable, corbata de colores, gafas y con el brazo derecho elevado hacia el cielo, permanece absolutamente petrificado durante los 90 minutos de partido.

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Su nombre real es Michel Nkuka Mboladinga, un congoleño de 49 años, pero el planeta fútbol ya lo conoce bajo su estatus de leyenda: “Lumumba Vea” (que significa Lumumba vive).

EL FANÁTICO MÁS VIRAL DE RD CONGO: Lumumba Vea presente para ver el duelo ante Colombia.



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Más que una pose, un homenaje histórico

Para entender el porqué de esta inusual forma de alentar, hay que viajar en el tiempo. Michel no se queda inmóvil por una simple excentricidad, sino para realizar un homenaje viviente a Patrice Lumumba, el líder anticolonialista y primer Jefe de Gobierno de la República Democrática del Congo tras su independencia de Bélgica en 1960.

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Lumumba, quien fue derrocado y trágicamente asesinado en 1961, es una de las figuras más veneradas de la historia del país africano. La pose que Michel mantiene estoicamente bajo el sol o la lluvia es una réplica exacta de la famosa estatua del líder ubicada en el mausoleo de Kinsasa, la capital congoleña. Su presencia en los estadios es un recordatorio de resistencia y orgullo nacional que ha cruzado fronteras.

Lumumba Vea impacta en Guadalajara 🗿⚽



La “Estatua Humana” volvió a llamar la atención en el Estadio Guadalajara durante su ingreso al Mundial 2026, donde incluso convivió brevemente con una aficionada antes del partido.



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El largo viaje a Norteamérica

El debut mundialista de los Leopardos (como se le conoce a la selección del Congo) fue un histórico empate 1-1 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en Estados Unidos. Sin embargo, en las gradas faltaba alguien.

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“Lumumba Vea” no pudo acompañar al equipo en ese primer encuentro debido a las estrictas regulaciones sanitarias. Las autoridades estadounidenses exigían una cuarentena obligatoria de 21 días en un tercer país para los viajeros procedentes de naciones afectadas por el reciente brote de ébola. Tras cumplir este requisito en México, Michel finalmente hizo su arribo triunfal a Guadalajara, publicando en sus redes: “Es un plan de Dios”. Ahora, la estatua viviente está lista para tomar su lugar privilegiado en el Estadio Akron para el crucial duelo ante Colombia.

El día que la estatua lloró

Mboladinga sigue a su selección a todas partes desde 2013, pero su salto a la fama mundial ocurrió durante la Copa Africana de Naciones 2025 en Marruecos. Allí demostró una disciplina inquebrantable, incluso en fases eliminatorias con tiempos extra y penales.

Sin embargo, el fanatismo a veces supera la rigidez de la historia. En un dramático partido donde el Congo quedó eliminado ante Argelia (1-0 en la prórroga), la “estatua” finalmente se rompió: Michel se derrumbó en la grada y rompió en llanto. Aquel día, un jugador argelino celebró el gol imitando su pose y tirándose al suelo, lo que generó indignación internacional por considerarse una falta de respeto al prócer africano. El incidente terminó con una disculpa pública de la selección de Argelia, quienes le regalaron una camiseta en señal de respeto y reconciliación.

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Hoy, en pleno Mundial 2026, “Lumumba Vea” vuelve a estar de pie. Una demostración de que el fútbol, además de ser un deporte, es también un lienzo donde la historia y la memoria de los pueblos se mantienen más vivas que nunca.

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