La picante conferencia de Cristiano Ronaldo a horas del duelo ante España: “Siempre son las mismas preguntas”

Cristiano Ronaldo tuvo una conferencia de prensa bastante picante antes del partido frente a España por el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo estuvo presente en conferencia de prensa previo al choque contra la Selección de España por el Mundial 2026. El astro portugués no tuvo problema en responder las preguntas de los hombres de comunicaciones, pero tuvo algunas reacciones que generaron un poco de polémica.

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El final de la carrera de ‘CR7’ está próxima a llegar a su final, por ese motivo siempre se habla del último partido que tendrá en esta Copa del Mundo. Es así que se pronunció sobre esta posibilidad y fue bastante certero al mencionar que no siente presión a pesar del choque que tendrá.

“Siempre he dado lo máximo y eso no va a cambiar, juegue o no. Puedo dejarlo cuando yo quiera, no cuando los demás quieran. Siempre son las mismas preguntas, lo más importante es jugar bien y clasificarnos”, comenzó diciendo Cristiano Ronaldo.

“No me falta nada en la vida, ha sido muy generosa conmigo, no voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces“, expuso’CR7′.

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"TERMINARÉ DE JUGAR CUANDO QUIERO, NO CUANDO VOS QUIERAS…"



🗣️ Cristiano Ronaldo al ser consultado sobre su retiro



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/1JOsEj5tmo — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

Cristiano Ronaldo se enfrentó a un detractor

Por otro lado, Cristiano Ronaldo tuvo un cruce de palabras con un periodista que al parecer es uno de sus detractores. Así que no dudó un solo momento en pedirle que le haga una pregunta con la intensión de retarlo en ese preciso momento.

“Te reto a hacer una buena pregunta, ya que no te gusto”, fue lo que dijo principalmente el capitán de la Selección de Portugal; acto seguido, el periodista hizo su consulta: “¿Qué es lo más difícil en un Mundial con 41 años?”. La respuesta del ‘Bicho’ fue tajante: “Hablar con ustedes, que no me quieren”.

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Rapaz!



Cristiano Ronaldo, na coletiva de imprensa, para o Marcelo Bechler: "Desafio aquele ali, aquele ali, a fazer uma pergunta boa, já que não gosta de mim."



Marcelo Bechler: "Qual a coisa mais difícil numa Copa do Mundo com 41 anos?"



Cristiano Ronaldo: "Falar com vocês,… pic.twitter.com/vn7FuSbuPa — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026

¿Cuándo juegan Portugal vs. España por el Mundial 2026?

Por los octavos de final del Mundial 2026 la Selección de Portugal se enfrenta a España este lunes 6 de julio. El duelo se llevará a cabo en el Estadio de Dallas en Arlington desde las 14:00 horas de Perú.

Datos Claves

Lunes 6 de julio jugarán Portugal y España en el Estadio de Dallas.

jugarán Portugal y España en el Estadio de Dallas. Cristiano Ronaldo brindó una conferencia a sus 41 años previo al partido.

brindó una conferencia a sus 41 años previo al partido. 14:00 horas de Perú iniciará el encuentro por octavos del Mundial 2026.