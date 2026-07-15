La reacción de los medios ingleses tras la eliminación del Mundial 2026: “Los cambios defensivos de Tuchel resultaron desfavorables”

Inglaterra iba ganando 1-0 ante Argentina, pero terminó cayendo 1-2 y se quedó fuera del Mundial 2026.

Inglaterra se quedó con las ganas de llegar a la gran final del Mundial 2026. Si bien tuvieron el partido para poder llegar a esta instancia, terminaron perdiendo el rumbo por cambios que los dejaron fuera de competencia. Por lo que la prensa en este país no dudó en buscar culpables.

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“Gran decepción para Inglaterra, que queda ELIMINADA del Mundial por Argentina tras una semifinal muy disputada donde los cambios defensivos de Thomas Tuchel resultaron desfavorables”, fue lo que publicó el medio Daily Mail después de la eliminación del cuadro de los ‘Tres Leones’.

Así informan de la derrota en Inglaterra (Foto: The Telegraph).

Por parte de The Telegraph resaltó el gol en los descuentos de Lautaro Martínez que terminó con todo. “Argentina acabó con el sueño mundialista de Inglaterra con un cruel gol en el minuto 93”.

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El medio Mirror publicó: “Los Tres Leones DERROTARON en semifinales del Mundial y los cambios de Tuchel resultaron contraproducentes“. Volviendo a destacar al entrenador alemán que terminó por cometer un grave error en este partido.

Inglaterra jugará el partido por el tercer lugar

Al cuadro de ‘Los Tres Leones’ tan solo le resta un partido para intentar terminar lo mejor posible. Así que jugará ante Francia por al menos obtener el tercer lugar en esta competencia. Para al menos llevarse una medalla de bronce y salvar la temporada en esta competición.

Este partido se disputará este sábado 18 de julio desde las 16:00 horas de Perú. Duelo que se jugará en el Estadio de Miami, siendo el último partido para estos dos elencos.

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