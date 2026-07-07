Una de las grandes figuras de la remontada de Argentina contra Egipto, fue Lionel Messi. Conoce el récord que está bien relacionado con Perú.

El Mundial 2026 continúa siendo el escenario donde Lionel Messi redefine los límites de la historia del fútbol. Tras la agónica remontada de Argentina ante Egipto, el astro de la Albiceleste alcanzó una estadística impresionante que impacta directamente en las páginas doradas del balompié peruano.

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Con su anotación en los octavos de final, el capitán argentino llegó a los 21 goles en su historial en las Copas del Mundo, consolidándose como el máximo artillero de la competición. Lo sorprendente de esta cifra es que iguala exactamente la cantidad de goles que la Selección Peruana ha marcado en toda su historia mundialista, según las estadísticas oficiales de la FIFA.

Messi entre lágrimas después del Argentina vs. Egipto. (Foto: X).

El récord histórico de Perú en las Copas del Mundo

La Blanquirroja registra precisamente 21 goles distribuidos en sus cinco participaciones en la máxima cita del fútbol (1930, 1970, 1978, 1982 y 2018). Esta paridad estadística refleja la magnitud de la marca alcanzada por el atacante de la Albiceleste de forma individual frente al acumulado de todo un país.

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Casi la mitad de la producción ofensiva del combinado nacional le pertenece al legendario Teófilo Cubillas, quien se mantiene inamovible en el trono peruano. Los goles de la selección de Perú en la historia de los Mundiales se reparten de la siguiente manera:

México 1970: 9 goles anotados (máxima producción en un solo torneo).

Argentina 1978: 7 goles anotados.

España 1982: 2 goles anotados.

Rusia 2018: 2 goles anotados.

Uruguay 1930: 1 gol anotado.

Máximo artillero histórico: Teófilo el ‘Nene’ Cubillas con 10 anotaciones.

La marca de Messi frente a otras selecciones de la CONMEBOL

Para poner en perspectiva el poderío ofensivo del atacante de Rosario, sus 21 goles individuales en Copas del Mundo ya superan y acechan los registros colectivos de varios países de la región. De acuerdo con los reportes de medios como El Comercio, el impacto de este récord se extiende a todo el continente sudamericano.

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Mientras que el capitán argentino ya dejó atrás la marca histórica de Ecuador, su cuota goleadora se acerca notablemente a las estadísticas de otras naciones con un amplio historial mundialista:

Colombia: 32 goles anotados.

Paraguay: 30 goles anotados.

Perú: 21 goles anotados (empatado con Lionel Messi).

Ecuador: 14 goles anotados.

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