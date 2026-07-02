Portugal vs. Croacia juegan este jueves 2 de julio en el Estadio Toronto por los 16avos de final del Mundial 2026.

Noticia de último minuto en la previa del Portugal vs. Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026. El técnico Roberto Martínez sorprendió a todos al confirmar la alineación titular de la Selección de Portugal y dejar fuera del once inicial a Joao Félix y Bernardo Silva, dos futbolistas habitualmente importantes en el equipo luso.

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El partido entre Portugal y Croacia se juega HOY, jueves 2 de julio, desde las 6:00 PM en el Estadio Toronto, en una llave de eliminación directa que definirá al próximo rival de España en los octavos de final de la Copa del Mundo.

La ausencia de Joao Félix y Bernardo Silva entre los titulares generó sorpresa porque ambos son considerados jugadores de enorme peso ofensivo en Portugal. Sin embargo, Roberto Martínez decidió iniciar el encuentro con otras variantes y reservar a los dos futbolistas para el desarrollo del partido.

De momento, no se informó que alguno de los dos esté lesionado o descartado para el compromiso, por lo que todo apunta a una decisión técnica del entrenador portugués.

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Bernardo Silva no será titular en el once de Portugal ante Croacia por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Joao Félix y Bernardo Silva podrían tener minutos en el segundo tiempo

Aunque no arrancarán como titulares ante Croacia, Joao Félix y Bernardo Silva sí aparecen como opciones importantes para el segundo tiempo. La expectativa es que Roberto Martínez pueda utilizarlos según el trámite del partido, especialmente si Portugal necesita mayor creatividad, control de pelota o desequilibrio ofensivo.

Portugal afronta un duelo decisivo ante una Croacia liderada por Luka Modric y con mucha experiencia en este tipo de escenarios. El ganador avanzará a los octavos de final del Mundial 2026 para enfrentar a España, mientras que el perdedor quedará eliminado de la competencia.

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Joao Félix verá desde el banco el inicio del partido entre Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026 tras quedar fuera del once oficial. (Foto: Getty Images)

Alineaciones oficiales de Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026

Alineación de Portugal : Diogo Costa; Ruben Dias, Renato Veiga, Joao Cancelo, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha; Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Pedro Neto.



: Diogo Costa; Ruben Dias, Renato Veiga, Joao Cancelo, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha; Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Pedro Neto. Alineación de Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josip Sutalo; Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Martin Baturia, Petar Sucic; Ante Budimir, Ivan Perisic.

Datos claves

Joao Félix y Bernardo Silva quedaron fuera del once titular de Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026.

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El ganador del Portugal vs. Croacia juega ante España por octavos de final.