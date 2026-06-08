Mundial 2026: El humillante recibimiento a Uzbekistán en Estados Unidos con perros y detectores de metal

La Selección de Uzbekistán fue recibida con seguridad y perros antidrogas previo a su choque con Países Bajos en Estados Unidos.

El Mundial 2026 está comenzando a dejar dudas debido a la situación que se está viviendo actualmente en los Estados Unidos. Y es que lo que parece un torneo para unir al mundo, ha hecho que se termine viendo una desigualdad entre las mismas selecciones participantes.

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Uno de los países representantes de Asia sufrió una rigurosa revisión por parte de la seguridad previo a un partido. Hablamos de Uzbekistán, que ni bien bajó del bus, la delegación tuvo que ser revisada minuciosamente por la seguridad del recinto. Lo cual generó una gran extrañeza debido a la forma en la que se trataba a estos deportistas.

En el Icahn Stadium de Nueva York se vivió un momento de tensión bastante grande. Pues la forma en la que se revisó al plantel de ‘Los lobos blancos’, es algo que nunca se había visto. Más que todo sabiéndose que están a días de disputarse un evento muy importante como es el mismo Mundial. Pero ya son varias muestras de Estados Unidos como una sede poco amistosa.

Así fue la revisión a la delegación de Uzbekistán:

¡PERROS, SEGURIDAD Y TENSIÓN! Atención a como revisaron al plantel de Uzbekistán, en su bajada del micro para jugar ante Países Bajos en el Icahn Stadium de Nueva York…



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En la transmisión de ESPN se mencionó que esta situación se podría deber a que Donald Trump iba a estar en un partido muy cerca al recinto de juego. Por esa razón se determinó a realizarse este tipo de revisión.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos (Getty Images).

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¿Cómo terminó el Uzbekistán vs. Países Bajos?

Este encuentro disputado este lunes 8 de junio tuvo un partido bastante vibrante que se terminó definiendo en los minutos finales. Fue un 2-1 a a favor de los neerlandeses que lograron festejar a pesar que se quedaron con 10 hombres en los minutos finales.

El duelo comenzó con un penal convertido por Cody Gakpo a los 32 minutos. Después vendría la expulsión de Guus Til a los 87 minutos. Esto permitió que Uzbekistán empate por medio de Igo Sergeev a los 90+2, pero el jugador del Liverpool volvería a marcar desde los 12 pasos a los 90+´8.

Resumen del partido:

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