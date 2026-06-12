Mundial 2026: Todo sobre el Cooling Break y la pausa de hidratación obligatoria

En el Mundial 2026, esta interrupción será obligatoria en cada encuentro, independientemente de las condiciones climáticas.

La Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, introducirá cambios drásticos para mitigar los efectos del clima sobre los futbolistas.

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La FIFA determinó que el denominado cooling break dejará de ser una medida excepcional ligada a mediciones de temperatura en tiempo real y pasará a aplicarse de forma estrictamente obligatoria y estandarizada en la totalidad de los compromisos del certamen, con el objetivo de preservar la integridad física de los protagonistas.

Duración, horarios y dinámica de los descansos

El protocolo establecido para este torneo estipula que cada pausa de hidratación tendrá una duración fija de tres minutos cronometrados desde el silbatazo arbitral.

Se realizarán exactamente dos interrupciones por encuentro, distribuidas en una por cada tiempo reglamentario, y se activarán de manera consistente alrededor del minuto 22 de juego de cada mitad.

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Aunque los árbitros contarán con un margen de flexibilidad ante imprevistos como sustituciones o lesiones cercanas a ese lapso, el cronograma general se mantendrá uniforme.

Esta modificación de adelantar el parón al minuto 22, desplazando la costumbre previa de hacerlo a los 30 minutos, responde a una planificación estratégica: asegura un reabastecimiento prematuro de líquidos en el organismo de los deportistas y proporciona un esquema de bloques de tiempo previsible y homogéneo para las transmisiones globales de televisión.

Estandarización absoluta e independencia del clima

A diferencia de los precedentes históricos del fútbol internacional, las pausas no estarán condicionadas a que los termómetros superen los 32 grados Celsius en el índice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT).

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La máxima entidad del balompié ratificó que la norma se ejecutará sin excepciones en todas las sedes norteamericanas, abarcando incluso aquellos recintos modernos que posean techado y sistemas de aire acondicionado.

Esta disposición pretende garantizar una equidad deportiva total, previniendo que determinadas selecciones compitan con ventajas o desgastes desiguales según el clima de la ciudad o la infraestructura del estadio asignado.

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La FIFA tomó como base las experiencias y reclamos recolectados en el Mundial de Clubes 2025 en suelo estadounidense, donde las altas temperaturas generaron severas dificultades físicas en múltiples planteles.

Regulaciones para la transmisión y pautas comerciales

La fijeza de los descansos otorga ventajas operativas cruciales para las cadenas televisivas. Los difusores del evento dispondrán de una ventana estimada de dos minutos y diez segundos netos para la emisión de pautas publicitarias durante cada parón.

Sin embargo, deberán respetar reglas estrictas: no podrán cortar la señal antes de transcurridos 20 segundos del silbatazo inicial y tendrán que restablecer la cobertura de la cancha al menos 30 segundos antes de la reanudación del cotejo.

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Asimismo, los anuncios emitidos deberán corresponder en exclusiva a los patrocinadores oficiales del torneo.

Objeciones del sindicato de futbolistas

A pesar de la ratificación de la medida por parte de los organizadores, FIFPRO, el sindicato internacional que nuclea a más de 65 mil futbolistas profesionales, manifestó reparos sobre la suficiencia de los tres minutos decretados. El organismo alertó que un total de nueve de las dieciséis ciudades que albergarán la competencia registrarán índices de calor calificados como de “riesgo extremo”.

Debido a este escenario, el sindicato elevó la propuesta de extender el descanso del entretiempo a 20 minutos y pautar interrupciones de enfriamiento obligatorias cada 15 minutos en las sedes críticas donde el índice WBGT sobrepase los 28 grados Celsius.

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Si bien la FIFA mantendrá su esquema base para el inicio del certamen, se prevé la evaluación de esquemas alternativos en conjunto con federaciones europeas durante el transcurso del año.

DATOS CLAVES

La FIFA determinó que el cooling break (pausa de hidratación) se aplicará de forma estrictamente obligatoria en todos los partidos del Mundial 2026.

Cada descanso durará tres minutos y se realizará cerca del minuto 22 de cada tiempo, independientemente del clima de la sede.

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