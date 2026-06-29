Por qué Cody Gakpo lloró tras el gol que marcó en Países Bajos vs Marruecos

Cody Gakpo marcó el 1-0 de Países Bajos ante Marruecos en el segundo tiempo del partido de 16avos de final del Mundial 2026. Este gol contó con la particularidad que el propio atacante rompió en llanto. Es que detrás de ese tanto hay una historia detrás que le sucedió al futbolista en los últimos días.

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Luego del gol, se quedó en el suelo claramente afectado. Inmediatamente, todos sus compañeros, incluso los suplentes, fueron a saludarlo al campo de juego. Fue un apoyo de parte de todo el plantel neerlandés para el momento tan difícil que le toca atravesar.

¡¡¡GOL Y EMOCIÓN PURA DE CODY GAKPO TRAS MARCAR EL 1-0 DE PAÍSES BAJOS A MARRUECOS EN EL MUNDIAL!!!



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¿Por qué lloró Cody Gakpo tras su gol en Países Bajos vs Marruecos?

El pasado sábado Cody Gakpo contó en sus redes sociales que el hijo que esperaba con su esposa Noa van der Bij falleció durante el embarazo. Un duro golpe para el jugador neerlandés en plena disputa del Mundial 2026.

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La dura historia de Cody Gakpo al contar la muerte del hijo que esperaba con su esposa (X @PolymarketSport).

Su esposa Noa van der Bij lo estuvo acompañando durante los partidos del Mundial 2026, por lo que se encontraba en Estados Unidos cuando se conoció la triste noticia. Pese a ello, Gakpo decidió no abandonar la concentración neerlandesa.

Finalmente, pese a todo, el delantero fue titular en el partido entre Países Bajos y Marruecos. Marcó el gol del 1-0 en el segundo tiempo y provocó un festejo emotivo junto a sus compañeros en el campo de juego del Estadio Monterrey.

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