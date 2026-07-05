Clasificaron Noruega e Inglaterra: Así quedaron los cruces de cuartos de final y el cuadro completo del Mundial 2026

El Mundial 2026 definió dos nuevos clasificados a cuartos de final. Este domingo 5 de julio se han disputado dos cruces de octavos de final donde Noruega e Inglaterra lograron su boleto tras derrotar a Brasil y México, respectivamente.
En el primer turno, en el MetLife Stadium de New Jersey, Noruega dio el golpe y eliminó a Brasil. Erling Haaland anotó un doblete para el triunfo 2-1 (Neymar descontó de penal sobre el final) y, así, ya se aseguró su mejor resultado histórico en una Copa del Mundo.
Anteriormente, supo llegar dos veces a instancia de octavos de final. Fueron en los Mundiales de Francia 1938 y 1998 cuando estuvo en la ronda de los 16 mejores. Con este pase a cuartos de final, este torneo ya es histórico para el seleccionado nórdico.
Por su parte, Inglaterra lo sufrió, pero se quedó con un partidazo en el Estadio Azteca. Un doblete de Jude Bellingham y un gol de Harry Kane, de penal, permitieron el triunfo por 3-2 ante México. Así, ‘Los Tres Leones’ se enfrentarán a los noruegos en cuartos de final.
Cuadro completo del Mundial 2026
Resultados de los octavos de final del Mundial 2026
- Paraguay 0-1 Francia
- Canadá 0-3 Marruecos
- Portugal vs. España
- Estados Unidos vs. Bélgica
- Brasil 1-2 Noruega
- México 2-3 Inglaterra
- Argentina vs. Egipto
- Suiza vs. Colombia
Así quedan los cruces de cuartos de final del Mundial 2026
- Francia vs Marruecos
- Portugal/España vs Estados Unidos/Bélgica
- Noruega vs Inglaterra
- Argentina/Egipto vs Suiza/Colombia