Santos aleja a Neymar del retiro profesional con este anuncio

En los últimos días, se rumoreó con el retiro de 'Ney' tras su participación con Brasil en el Mundial. Santos informó que volverá al plantel.

Neymar Júnior causó seria conmoción en los últimos días con la posibilidad de retirarse profesionalmente, luego de que Brasil quedó eliminado del Mundial 2026 en octavos de final. Sin embargo, en Santos FC, club con el que tiene contrato, lo esperan aún con los brazos abiertos.

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Según informó Santos, de acuerdo a un artículo de GE Globo, el club programó el regreso de Neymar a los entrenamientos para el próximo 17 de julio. Se espera que se presente en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé y, así, se una para cumplir con los últimos meses de su contrato. Santos vuelve a jugar por el Brasileirao el próximo 16 de julio ante Botafogo, pero el jugador será baja.

Neymar tiene vínculo con ‘El Peixe’ hasta diciembre de este 2026. Pero, en los últimos días, se hizo fuerte el rumor de un posible retiro profesional luego del fracaso de la Selección Brasileña en el último Mundial 2026.

Una publicación de UOL Esporte reveló las tres opciones que manejaba el futbolista de 34 años para su futuro: el retiro, un traspaso a otro club o quedarse en Santos a cumplir su contrato. Tal parece que esta última opción habría sido la elegida.

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De acuerdo a la información del citado medio, el ex Barcelona y PSG estuvo de vacaciones junto a su familia, luego de su participación mundialista. Tuvo unos días libres en Estados Unidos y se lo vio en un parque de diversiones en Orlando.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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Neymar se retiró de la Selección de Brasil

Al margen de la decisión sobre su futuro profesional, Neymar sí le puso punto final a su carrera con la Selección de Brasil. Lo dejó entredicho en declaraciones posteriores a la derrota ante Noruega en el Mundial 2026.

‘Ney’ se despidió de la Seleçao con 130 apariciones oficiales y un saldo monstruoso de 80 goles y 59 asistencias. Increíblemente, solo pudo conquistar la Copa Confederaciones 2013 y el Oro olímpico en Rio 2016.

DATOS CLAVE

17 de julio es el regreso a entrenamientos de Neymar en el Santos FC.

es el regreso a entrenamientos de Neymar en el Santos FC. Diciembre de 2026 marca el final del contrato del jugador con el equipo brasileño.

marca el final del contrato del jugador con el equipo brasileño. 80 goles y 130 apariciones registró con la Selección de Brasil antes de retirarse.