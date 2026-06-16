Quién juega HOY miércoles 17 de junio en el Mundial 2026: programación, horarios y dónde ver en Perú

Este miércoles 17 de junio, el Mundial 2026 despliega un abanico de talento proveniente de múltiples latitudes. Debutan selecciones de Europa, África y Asia en una programación ininterrumpida de cuatro partidos para todos los gustos.
Los reflectores de la Copa del Mundo apuntan al primer partido de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal. Debutan temprano ante la humilde República Democrática del Congo. Luego, será el turno para un partidazo entre Inglaterra y Croacia. Ghana y Panamá le darán continuidad a la jornada y la cerrarán Colombia y Uzbekistán.
PARTIDOS DEL MIÉRCOLES 17 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos – 4 partidos
PORTUGAL VS REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (GRUPO K)
Estadio NRG (Houston), Estados Unidos
- Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 11:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Teleamazonas en diferido
- España: 20:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, Telemundo, Universo, Peacock
Calendario del Mundial 2026: cómo descargar e imprimir en formato excel el fixture de la Copa del Mundo
INGLATERRA VS CROACIA (GRUPO L)
Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos
- Perú: 15:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- Argentina: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium
- Chile: 16:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock
El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.
GHANA VS PANAMÁ (GRUPO L)
Estadio BMO Field (Toronto), Canadá
- Perú: 18:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+
- Argentina: 20:00 horas | TyC Sports, DSports 2, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 18:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+
- Ecuador: 18:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (jueves 18) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FS1, Telemundo, Peacock
UZBEKISTÁN VS COLOMBIA (GRUPO K)
Estadio Azteca (Ciudad de México), México
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- México: 20:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 21:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
- España: 05:00 (jueves 18) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET) | FS1, Telemundo, Peacock
DATOS CLAVE
- Cristiano Ronaldo debuta con Portugal ante República Democrática del Congo el 17 de junio.
- Cuatro partidos del Mundial 2026 se disputarán este miércoles 17 de junio.
- Colombia vs Uzbekistán cerrará la jornada en el Estadio Azteca de México.