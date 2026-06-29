El nombre de Pedro Gallese sonó mientras se está jugando el Mundial 2026. Una leyenda internacional, mencionó al portero peruano elogiándolo.

El arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, se convirtió en el centro de los aplausos internacionales durante el Mundial 2026. Una de las grandes leyendas del fútbol de Portugal no dudó en reconocer públicamente el enorme nivel y la trayectoria del guardameta nacional.

Publicidad

La ovación llegó por parte de Nani, el histórico exfutbolista luso, quien aprovechó una conversación para destacar las virtudes del ‘Pulpo’. Sus declaraciones han generado un gran impacto en el entorno deportivo global, reafirmando el estatus del portero peruano.

Pedro Gallese junto a Nani en Orlando City. (Foto: X).

Una amistad que nació en la MLS

Para entender este gran vínculo, es necesario remontarse a la etapa en la que ambos futbolistas coincidieron en los Estados Unidos. Nani y Pedro Gallese compartieron vestuario en el Orlando City de la Major League Soccer (MLS) durante las temporadas 2020 y 2021.

Publicidad

En aquel periodo, el atacante portugués y el guardameta nacional formaron la columna vertebral del equipo de Florida, forjando una sólida amistad y un profundo respeto profesional en el campo de juego. Esta convivencia diaria permitió al exjugador luso conocer de cerca las notables capacidades del arquero.

El reconocimiento de Nani a Pedro Gallese

Durante una entrevista exclusiva con el programa ‘L1 Radio’, el exjugador del Manchester United mostró la profunda admiración que mantiene por el guardameta de la ‘Blanquirroja’. Nani recordó con afecto la etapa en la que jugaron juntos y resaltó su calidad humana.

“Quiero mandarle un fuerte abrazo a Pedro Gallese. Es un gran amigo mío”, expresó la estrella portuguesa en ‘L1 Radio’ con Gustavo Peralta desde los Estados Unidos.

Publicidad

Un guardameta de élite internacional

Para el referente histórico de Portugal, las condiciones de Gallese lo ubican de forma indiscutible entre los futbolistas más destacados que ha visto en su carrera. Su rendimiento constante, tanto en Estados Unidos como en las eliminatorias, respalda estas palabras.

⚽ @Gustavo_p4 CON EL CRACK Y EXFUTBOLISTA DE PORTUGAL: NANI



"Veo con muy buenos ojos, trabajó, corrió, en el segundo partido se vió la recompensa, (sobre Cristiano Ronaldo). Un saludo a Pedro Gallese"



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/Fv5KmXIXW0 — L1MAX (@L1MAX_) June 27, 2026

“Tuvimos la oportunidad de jugar juntos y puedo decir que es un portero fantástico”, concluyó Nani en su intervención para ‘L1 Radio’.

Publicidad

Con este emotivo mensaje emitido en el marco de la Copa del Mundo, el actual guardameta peruano vuelve a demostrar que su legado trasciende fronteras, recibiendo el respeto de las figuras más importantes del balompié mundial.

DATOS CLAVE