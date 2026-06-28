Reglas FIFA: ¿Qué movimientos puede hacer el arquero en un penal?

Los penales han cambiado sus reglas en los últimos años, sobre todo, por algunas acciones de arqueros como Andrew Redmayne y 'Dibu' Martínez.

La Regla 14 de la FIFA detalla de forma estricta cómo debe actuar un arquero durante un tiro penal. Tras las reformas implementadas en julio de 2022 y las actualizaciones aplicadas para la temporada 2023/24, los guardametas enfrentan normativas rígidas sobre su conducta y ubicación frente al ejecutor. A continuación, repasamos los puntos clave del reglamento internacional vigente.

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Ubicación obligatoria sobre la línea de meta

La normativa base exige que el portero se sitúe sobre su propia línea de gol, posicionado entre ambos postes y orientado hacia el lanzador hasta que se produzca el impacto con el balón.

Un detalle técnico fundamental es que, al momento del remate, el arquero debe mantener, como mínimo, una parte de cualquiera de sus pies tocando la línea de meta, o bien situarlo directamente sobre o por detrás de ésta. Esta aclaración es vital, ya que el reglamento actual estipula que no hay infracción si un pie se encuentra detrás de la línea de gol durante el disparo, eliminando ambigüedades de normativas previas.

La influencia del “Dibu” Martínez y la IFAB

Desde el 1 de julio de 2022, la International Board (IFAB) puso en vigor modificaciones en la Regla 14 para regular las maniobras de los porteros en los penaltis. Estas variaciones surgieron tras observar comportamientos en torneos internacionales que buscaban desestabilizar al rival.

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Aunque comúnmente se asocia con el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, figura y campeón del mundo con la Selección Argentina, la norma también puso el foco en figuras como Andrew Redmayne, de Australia, conocido por sus movimientos y bailes sobre la línea para desconcentrar al pateador (como hizo ante la Selección Peruana en la definición por el repechaje al Mundial 2022). Ante esto, la IFAB endureció las restricciones sobre la conducta permitida bajo los tres palos.

Conductas prohibidas y sanciones disciplinarias

El reglamento es claro: el guardameta no puede distraer al ejecutor de manera antideportiva. Entre las prohibiciones explícitas se encuentran:

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Retrasar innecesariamente la ejecución del tiro.

Tocar los postes, el travesaño o la red de la portería antes del remate.

En cuanto al castigo, si el portero infringe la norma y esto obliga a repetir el penal, recibirá una advertencia formal en la primera falta del partido. En caso de repetir la infracción, se procederá a la amonestación con tarjeta amarilla.

Flexibilidad en el apoyo y uso del VAR

Un cambio reciente otorga cierta libertad: ya no es obligatorio tener ambos pies (o parte de ellos) en contacto con la línea; ahora basta con mantener solo uno. No obstante, los árbitros deben ser rigurosos y ordenar la repetición del tiro si el arquero se adelanta antes de que el balón esté en juego y logra desviarlo.

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En las tandas de penales con VAR, existe una excepción de justicia: si el portero comete una falta técnica que no influye en el resultado (por ejemplo, si el balón sale desviado o pega en el palo sin intervención del arquero), la acción no se penaliza ni se repite el lanzamiento. Esta flexibilidad se aplica exclusivamente a las tandas definitivas y no a los penales sancionados durante el tiempo regular.

En la actualidad, un arquero puede realizar desplazamientos laterales siempre que conserve un pie sobre la línea de meta al momento del golpeo. Los límites son precisos: mantenerse entre los postes, asegurar el contacto mínimo con la línea y evitar cualquier gesto distractivo hacia el lanzador para garantizar la equidad en la competición.

DATOS CLAVE

Regla 14 obliga al guardameta a mantener un pie sobre la línea de meta.

obliga al guardameta a mantener un pie sobre la línea de meta. Emiliano “Dibu” Martínez inspiró a la IFAB a prohibir conductas distractivas en los penales.

inspiró a la IFAB a prohibir conductas distractivas en los penales. 1 de julio de 2022 entraron en vigor las nuevas restricciones de la IFAB.