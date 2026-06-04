Perú enfrentará en las próximas horas a Haití y luego alista una llamativa planificación para jugar ante España en la ciudad de Puebla. Lo confirmó el propio Mano Menezes en conferencia de prensa.

La Selección Peruana se prepara para disputar la fecha FIFA de junio y si bien el primer encuentro será frente a Haití en el Nu Stadium de Miami, la novedad tiene que ver con las planificaciones que se tienen en cuenta pensando en el partido ante España en la ciudad de Pueblo en México. Así lo confirmó el día de hoy en conferencia el mismísimo Mano Menezes y explicó el motivo de la decisión.

Publicidad

Fuente: La Bicolor.

“Particularmente, para esta segunda fecha planeamos contra España hacer 11 cambios en tres paradas. Con esos cambios tenemos una buena oportunidad de ver más jugadores”; reveló Mano Menezes en conferencia de prensa en horas de la mañana y con cual queda clarísimo que el escenario de estos amistosos internacionales favorecen a la posibilidad de seguir viendo nuevos rostros.

“Para la segunda fecha, contra España, haremos 11 cambios en tres paradas”



Mano Menezes, DT de selección Perú 🇵🇪



📹 @JaxLatinMedia pic.twitter.com/iMVWICq7m7 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) June 4, 2026

Publicidad

A raíz de esta decisión tomada por parte de Mano Menezes junto a su comando técnico es que podemos entender que el equipo titular de la Selección Peruana cambiará en demasía si tomamos en cuenta los inicialistas que enfrentarán a Haití para luego jugar ante España. Claramente, no es que se tenga un equipo de diversas opciones de jerarquía y categoría, pero la idea de probar se mantiene.

¿Cuál sería el equipo titular de Perú para enfrentar a Haití en Miami?

La Selección Peruana jugará ante Haití el viernes 5 de junio a las 19:00 horas en el Nu Stadium de Miami y durante las últimas horas se pudo conocer cuál sería el equipo titular que estaría ensayando Mano Menezes. Con algunos jugadores de mucha experiencia, incluso que estuvieron en el Mundial Rusia 2018, y otros que empiezan a ganarse un nombre de relevancia, veamos cómo será el once.

Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, Jairo Concha, André Carrillo; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales. Es así que jugadores como Marco Huamán, Adrián Quiroz, Yoshimar Yotún, Bassco Soyer y Adrián Ugarriza tendrá la oportunidad de ingresar en el segundo tiempo o en todo caso de ser titulares de cara al duelo contra España.

Publicidad

Jhonny Vidales fue la principal novedad en la práctica de ayer de la Selección Peruana🇵🇪. El 11 probable: Gallese; Sonne, Garcés, Barco, Lopez; Noriega, Concha, Carrillo; Cabrera, Velez y Vidales. Hoy el equipo entrena en la tarde. Lo acabamos de informar en @futbol_satelite. pic.twitter.com/EwOf1NEt1P — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) June 4, 2026

DATOS CLAVES