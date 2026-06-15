Pesadilla para España: así fueron los festejos ¡en Argentina! tras el empate de Cabo Verde

España no pudo marcarle a Cabo Verde, que resistió el 0-0. En Argentina, hubo festejo por este resultado, pero ¡de hinchas del seleccionado africano!

Cabo Verde logró la mayor sorpresa en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Le sacó un empate sin goles a España, selección campeona en 2010 y que se perfila como candidata al título. A raíz de este resultado, hubo festejo por todos lados del logro caboverdiano, incluso en Argentina.

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Los hinchas de la selección africana en el estadio Mercedes Benz de Atlanta y en distintas partes del mundo deliraron con la hazaña. En su primer partido en una Copa del Mundo, dieron una clase perfecta de cómo defender ante el poderío de un seleccionado como el español.

Por eso los festejos en las distintas partes del mundo. En su país, por supuesto, hubo celebración, pero en el lugar en donde menos se podía esperar algún tipo de alegría era Argentina. Sin embargo, esto ocurrió: una comunidad caboverdiana se juntó a ver el partido y festejó el empate.

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La comunidad caboverdiana en Argentina festejó el empate ante España

En la zona de Dock Sud, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, existe la Sociedad de Socorros Mutuos, Unión Caboverdeana, la cual funciona como un lugar cultural en donde la comunidad caboverdiana puede juntarse y compartir. “La Caboverdeana”, su restaurant y buffet, juntó a varios de ellos para el partido ante España.

Así se vivió el empate de Cabo Verde ante España en “LA CABOVERDEANA”, en Dock Sud.



Sí, ¡EN ARGENTINA! 🤯🇦🇷🇨🇻 pic.twitter.com/7Ro9azfmAg https://t.co/Lr2HJGFIZ1 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 15, 2026

Medios como el Diario Olé y TN asistieron a “La Caboverdeana” para compartir y mirar el partido entre España y Cabo Verde. Luego del final del partido, hubo festejos y mucha alegría de parte de los miembros de esta comunidad, que se volvió viral en redes y salió en televisión.

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Por supuesto, la ilusión ahora es mucho mayor de parte de esta comunidad que espera que su selección siga haciendo historia en el Mundial 2026. Por lo pronto, seguramente, ya estén organizando para la próxima juntada cuando los ‘Tiburones Azules’ se enfrenten a Uruguay el próximo domingo 21 de junio.

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Los festejos alrededor del mundo por el empate de Cabo Verde ante España

Gente en las calles, coches con banderas y bocinazos y mucha alegría de parte de una de las selecciones debutantes en Copas del Mundo. Las redes sociales se inundaron de videos desde Cabo Verde con las celebraciones por el debut mundialista y el empate ante España.

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Festejos en Cabo Verde 🇨🇻 por el histórico empate ante España 🇪🇸 en el debut absoluto en la Copa del Mundo. En el deporte como poesía, la obra maestra es el Mundial.pic.twitter.com/mHtxE511Z2 — VSports Team (@VSportsTM) June 15, 2026

🇨🇻 FESTEJOS EN CABO VERDE TRAS EL HISTORICO EMPATE CONTRA ESPAÑA pic.twitter.com/GQB2EzDxsx — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) June 15, 2026

DATOS CLAVES

Cabo Verde y España empataron 0-0 en la fase de grupos del Mundial 2026.

empataron 0-0 en la fase de grupos del Mundial 2026. La Unión Caboverdeana de Avellaneda, Argentina, reunió a su comunidad para festejar el empate.

de Avellaneda, Argentina, reunió a su comunidad para festejar el empate. Cabo Verde y Uruguay jugarán su próximo partido el domingo 21 de junio.