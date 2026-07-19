Por qué nadie canta el himno nacional de España en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 contará con la interpretación de los himnos nacionales. Argentina tendrá a María Becerra, pero España no tendrá un artista.

La final del Mundial 2026 cuenta en la previa con la interpretación de los himnos nacionales de Argentina, España y Estados Unidos. Para el cántico nacional argentino, la artista María Becerra hará los honores, mientras que el de Estados Unidos lo entonará Jennifer Hudson. Pero, en el español, no habrá un cantante designado.

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Durante las últimas horas, hubo muchas especulaciones alrededor de la designación de la cantante que entonaría el himno nacional de Argentina. Finalmente, se confirmó a María Becerra, pero en el español no hay designada.

Maria Becerra durante la prueba de sonido de esta mañana, previa a su interpretación del Himno Nacional Argentino en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España. 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/dq9M9EHwD0 — Maria Becerra Data (@BecerraData) July 19, 2026

¿Por qué España no tiene un artista cantando el himno nacional?

El himno de España, al no tener letra oficial, no tendrá interpretación por ningún cantante durante la ceremonia protocolaria de la final del Mundial 2026. En su lugar, la Orquesta Sinfónica oficial de la FIFA ejecuta la marcha instrumental.

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Así, el cántico oficial español se realizará de manera normal, mientras que en Argentina habrá participación especial para el caso. A su vez, se sumará Jennifer Hudson, quien cantará el himno de los Estados Unidos debido a que es el país anfitrión de la definición.

Jennifer Hudson, cantante estadounidense (Getty Images).

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO España vs. Argentina?

Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium .

. Argentina: 16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium.

14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium. Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Uruguay: 16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium.

13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium. Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo.

15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo. España: 21:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1.

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